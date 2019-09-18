DxOMark Akıllı Telefonların Geniş Açılı ve Gece Çekimlerini Puanladı

Akıllı telefonların kameralarını inceleyip puanlayan DxOMark, modellerin geniş açılı ve gece çekimlerini puanlayıp en iyileri sıraladı.

Günümüzde pek çok akıllı telefon, yeterli ışık sağlandığı takdirde iyi çekimler yapabilmekte. Bununla birlikte kamerada rekabet etmek isteyen şirketler ise geniş açılı çekimlere, gece modlarına ve makro çekim özelliklerine önem vermeye başladı. Akıllı telefon modellerinin kameralarını puanlayan DxOMark, modellerin geniş açılı ve gece çekimlerini puanlayıp en iyileri sıraladı.

En İyi Gece Çekimine Sahip Akıllı Telefonlar

DxOMark tarafından yapılan test, 0 Lux ile 20 Lux birim aralığındaki alanlarda gerçekleştirildi. Bu aydınlık aralığında kapalı flaş, açık flaş ve otomatik flaş modlarında test edilen telefonlar, özel bir gece modu testinden de geçti. Söz konusu listede ilk on sıralamasına bakalım;

Huawei P30 Pro - 59 Puan Samsung Galaxy Note 10+ 5G - 59 Puan Samsung Galaxy S10 5G - 59 Puan Honor 20 Pro - 53 Puan Huawei Mate 20 Pro - 53 Puan Google Pixel 3 - 49 Puan Xiaomi Mi 9 - 48 Puan LG G8 - 44 Puan Lenovo Z6 Pro - 42 Puan Apple iPhone XS Max - 37 Puan

Gece çekimlerinde parlama, detay korunması, pozlama, renk nicelemesi, vurgu kesilmesi, hareket bulanıklılığı gibi alanlarda sorunların yaşanması oldukça muhtemeldir. Bir telefonun iyi gece çekimine sahip olması için tüm bu sorunların ve dahasının üstesinden gelmesi gerekir.

En İyi Geniş Açılı Çekime Sahip Akıllı Telefonlar

Teste sokulan akıllı telefonlardan manzara, şehir manzarası, grup fotoğrafları, iç mekan, geniş açılı yakın çekim, mimari yapılar gibi çekim örnekleri alan DxOMark, geniş açılı çekimlerde en iyi telefonları da sıraladı. Her bir iterasyon için 2 mm'lik bir artışla ve 50-1,000 Lux arası parlaklıkla testi gerçekleştiren şirket, en kısa odak uzaklığı ve maksimum odak uzaklığı arasındaki fotoğrafları inceledi.

Samsung Galaxy Note 10+ 5G - 42 Puan Samsung Galaxy S10 5G - 40 Puan Sony Xperia 1 - 38 Puan Lenovo Z6 Pro - 35 Puan Huawei Mate 20 Pro - 34 Puan Huawei P30 Pro - 34 Puan LG G8 - 34 Puan Xiaomi Mi 9 - 30 Puan Honor 20 Pro - 28 Puan

Geniş açılı çekimlerde genellikle renk, doku ve detaylarda kusurlarla ve nesnelerde çarpıtmalarla karşılaşmak mümkün. Ayrıca fotoğraflarda bulanıklaşma ve bozulma gibi kusurlar da sıkça görülüyor.