DxOMark: Galaxy S10+, En İyi Kameraya Sahip Akıllı Telefon

Geçtiğimiz günlerde vitrine çıkan yeni Samsung Galaxy S10 ailesi, gerek özellikleri gerekse tasarımlarıyla büyük beğeni topladı. Şimdi sıra geldi DxOMark testine. Kamera benchmark'larıyla tanınan platform, ailenin en güçlü üyesi Galaxy S10+’ın kamera puanlarını açıkladı.

DxOMark, en iyi kamera sistemine sahip akıllı telefon ünvanını Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S10+’a verdi. Cihazın fotoğraf ve videodaki genel puanı Huawei Mate 20 Pro ve Huawei P20 Pro ile aynı seviyede; ancak S10+ selfie kamerasında rakiplerini geçmeyi başarıyor.

Arka kamerası için 114 puan almayı başaran Galaxy S10+, video performasında ise 97 puan aldı. Telefonun önündeki çift lensli selfie kamerası ise tam 96 puan alarak, Mate 20 Pro (75) ve P20 Pro (72) cihazlarını tam anlamıyla ezdi geçti.

Kısacası Galaxy S10+, kullanıcılara fotoğraf konusunda başka hiçbir cihazın sunamadığı bir kamera deneyimi sunuyor.

Tabii, iş video çekmeye gelince Xiaomi Mi 9 hala rakip tanımıyor. Çinli teknoloji devinin yeni amiral gemisi, video performansında 99 puan alarak zirveye çıkmıştı. Fakat Mi 9 çoğu cihazların aksine varsayılan video ayarı olarak 1080p yerine 4K kullanıyor. Dolayısıyla söz konusu puan biraz yanıltıcı olabilir.

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