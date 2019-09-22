e-Belediye Bilgi Sistemi Duyuruldu

İçişleri Bakanlığı, e-Belediye Bilgi Sistemi'ni duyurdu. e-Belediye Bilgi Sistemi sayesinde belediyelerin tek bir veri tabanında, ortak bir altyapıda, standart yazılımlarla tüm iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapabilmesi ve yerel hizmetlerin elektronik ortamda vatandaşa sunulması sağlanacak.

e-Belediye Bilgi Sistemi ile beraber vatandaşlara dönük hizmet süreçleri basitleşirken, kamu kurumları ile yerel yönetimler arasında anlık veri paylaşımı yapılabiliyor olacak.

Belediyeler tarafından ücretsiz olarak kullanılacak olan sistemle yıllık 3 milyar lira tasarruf sağlanacak. e-Belediye Bilgi Sistemi ile vatandaş odaklı yerel yönetim yapısı oluşturularak, vatandaşların yerel yönetim hizmetlerinden daha hızlı, kolay, etkin ve kaliteli bir şekilde yararlanması amaçlanmakta.

2020 yılına kadar tüm belediyelerin sisteme dahil olması beklenmekte. Proje kapsamında bakanlık veri tabanında tutulan vatandaşlara ait veriler 6698 sayılı 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' hükümlerine göre saklanacak.

Proje, Türkiye'nin bilişim hedefleri doğrultusunda açık kaynak kodlu olarak yazılıyor ve milli işletim sistemi Pardus ile çalışacak şekilde tasarlanıyor. Toplamda 61 modülden oluşan sistemde, 43 modül İçişleri Bakanlığı, 18 modül Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak.

Sistemde şu an 24 modül yayına alındı. Sistemde, e-belediye EBYS Evrak Doğrulama, e-belediye EBYS Evrak Takibi, Belediye Ruhsat Başvurusu, Belediye Ruhsat Başvuru Sorgulama, e-belediye Dilekçe Kayıt ve Belediye Bilgi Edinme Başvuruları hizmetleri bulunmakta.