e-Devlet Acil Toplanma Alanı Sorgulama Nasıl Yapılır?

İstanbul'da yaşanan 5.7'lik depremin ardından insanlar acil toplanma alanlarını aramaya başladı. Acil toplanma alanı sorgulama işlemi nasıl yapılır? Tüm detayları ile anlatıyoruz.

Acil toplanma alanı sorgulama, e-Devlet sistemi üzerinden yapılmakta. Vatandaşların acil toplanma alanı sorgulama hizmetinden faydalanabilmesi için e-Devlet sistemine giriş yapması gerekmekte. Sisteme giriş yaptıktan sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verdiği hizmetler içerisinde Acil Toplanma Alanı Sorgulama hizmetine tıklamanız gerekmekte.

Acil Toplanma Alanı Sorgulama hizmetine ulaştıktan sonra sistem, adresinize en yakın toplanma alanını sizlere göstermekte. Acil Toplanma Alanı Sorgulama hizmetine buradaki bağlantı üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz. Umarız ki İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen depremde can ve mal kayıpları yaşanmamıştır.

AFAT yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır."

Acil toplanma alanları herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya en uygun güvenli alanlardır. Hemen aşağıda bulunan bağlantı üzerinden de e-Devlet'in mobil uygulamasını cihazınıza indirebilir ve Acil Toplanma Alanı Sorgulama hizmetine kolayca erişim sağlayabilirsiniz.