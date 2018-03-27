e-Devlet'e Eklenen Yeni Hizmetler Neler?

Devlet kurumlarında halledilmesi gereken işleri dijital ortama aktaran e-Devlet, kısa süre önce sisteme dahil ettiği yeni hizmetlerle çok konuşulmuştu. Bugün yeni eklenen e-Devlet hizmetleri liste halinde yayınlandı.

Özellikle soy ağacı sorgulama hizmetiyle birlikte on milyonlarca vatandaşın akın ettiği e-Devlet sistemi, 1853 – 1928 dönemine ait şehit sorgulama ekranı ve veraset ilamı arama hizmetiyle gündeme oturmuştu.

Soy ağacı sorgulama hizmetinin kullanıma açılmasıyla birlikte üst üste çökmeler yaşayan sistem, yapılan güncellemelerin ardından daha stabil hale getirilmiş ve birçok hizmetin eklenmesinin önü açılmıştı. E-Devlet’e eklenen yeni hizmetlerin tamamıysa şöyle oldu:

Yeni e-Devlet Hizmetleri:

Adalet Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü Sınav Başvuruları, Hâkim ve Savcı Adaylığı Mülakat Başvurusu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (UYAP) Hizmetleri, SMS Bilgi Sistemi Abonelik Başvurusu ve İptali, Veraset İlami Sorgulama, Sulh Hukuk Mahkemelerince Açılan Vasiyetname Sorgulama

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Alo 183 Sosyal Destek Başvurusu ve Takibi Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama, Koruyucu Aile Ödeme Bilgileri Sorgulama, Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama



Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı

Bursiyer Evrak Yükleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Sorgulama, Enerji Kimlik Belgesi Sorgulama, Şantiye Şefi Yapı Ruhsatı Bilgileri Sorgulama

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Evrak Takibi

Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Gümrük Müşavir ve Yardımcılarının Bilgilerini Sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı

1853-1928 Dönemine Ait Şehit Bilgisi Sorgulama

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Korunma Amaçlı Verilen Av Tüfeği Taşıma Belgesinin Vize Başvurusu, Balık Yetiştiriciliği Görüş Başvurusu, Korunan Alan İlan Teklifi Başvurusu, Yerel Etik Kurullarının Çalışma Yönergelerinin Onay Başvurusu, Yurt Dışından Alınan Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası Onayı Başvurusu, Hayvanların Korunmasına İlişkin Şikâyet Başvurusu, Korunan Alanlarda Çekim İzni Başvurusu, Av Turizmi İzin Belgesi Başvurusu, Milli Parklarda Gelişme Planında Öngörülen Projelere Görüş Başvurusu, Korunan Alanlarda Kamulaştırma Başvurusu, Milli Parklarda Yapılan Her Ölçekteki Planlara Bakanlık Görüşü Başvurusu, Milli Parklarda Orman Sayılmayan Alanlarda Bakanlık Muvafakatı Başvurusu, Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin Başvurusu, Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Turizm Tesisi Başvurusu, Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Ön İzin Başvurusu, Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda İrtifak Hakkı Başvurusu, Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin Devir Başvurusu, Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin İptal Başvurusu, Milli Parklarda İzinli Tesisleri Kiralama Başvurusu, Alan Kılavuzluğu Başvurusu, Av ve Yaban Hayvanı Üretim Tesisi Kuruluş Başvurusu, Avcılık Belgesi İptal İşlemi Başvurusu, Avcılık Belgesi Vize İşlemi Başvurusu, Avcılık Belgesi Başvurusu, Avlanma İzin Kartı (Pulu) Başvurusu, CİTES Ek Listelerinde Yer Almayan Türler İçin İhracata Uygunluk Belgesi, CİTES Ek Listelerinde Yer Almayan Türler İçin İthalat Uygunluk Belgesi, Fahri Av Müfettişliği Başvurusu Geçici Hayvan Bakımevi Kurulması Başvurusu, Hayvanat Bahçesi Ruhsatı Başvurusu, Hayvanat Bahçesi Açma Raporu Başvurusu, Hayvanat Bahçesinde Bulunan Hayvan Türleri Tür Listesi Formları Kabulü, Hayvanların Ticari Film, Benzeri Çekim ve Reklamlarda Kullanılması İzni, Kayıp, Yıpranma, Belgede Yer Kalmaması Halinde Yeniden Avcılık Belgesi, Korunma Amaçlı Av Tüfeği Taşıma Belgesi Başvurusu, Mücadele Amaçlı Sürek Avı Başvurusu, CITES Kapsamında İthalat (İmport) İzni Verilmesi Başvurusu, CİTES kapsamında İhracat-Yeniden İhracat İzni Başvurusu, Orta ve Büyük Ölçekli Tesislerin Av ve Yaban Hayvanı Üretim Kesin İzni, Orta ve Büyük Ölçekli Tesislerin Av ve Yaban Hayvanı Üretim Ön İzni, Sulak Alan Koruma Bölgesi, Akarsu Koruma Bandında Bitki-Hayvan Toplama İzni, Yabancı Turist Avcılar Geçici Avcılık Belgesi Başvurusu, Yerli Avcılar İçin Özel Avlandırma İzin Belgesi Başvurusu, EBYS Genel Başvuru Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan Faaliyet İzin Belgesi, Başvurusu Mahalli Öneme Sahip Sulak Alan Faaliyet İzin Belgesi Başvurusu, Sulak Alanlarda Saz Kesimi İzin Belgesi Başvurusu, Turba Çıkarımı İzin Belgesi Başvurusu, SUEN Eğitim Ön Başvurusu

PTT

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Karasal Yayın Frekans / Kanal Sorgulama İzleyici Temsilcisi İletişim Bilgileri Sorgulama

Sağlık Bakanlığı

Okul Çağında Yapılan Aşı Bilgileri Sorgulama

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Pilot Lisans Teyit Belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumu

Ortak (4A/4B/4C) Hizmetler İlaç Rapor Bilgisi Sorgulama, Medula Optik Reçete Bilgileri Sorgulama, Borçlandırma Hizmetleri 4C Borçlanma Başvuruları ve Takibi Malul Çocuğu Olan Sigortalı Kadın Çalışan 4C Borçlanma Başvurusu ve Takibi Diğer Hizmetler Medikal Market Sorgulama

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı

Barkodlu Nitelikli Pay Sorgulama, Belgesi Nitelikli Pay Sahipliği Sorgulaması, Barkodlu Nitelikli Pay Belgesi Doğrulama Zamanaşımı Hesapları Sorgulama



Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü

Aydınlatma Şikâyet Başvurusu ve Takibi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

İş Arayanlar için Danışmanlık Hizmeti Randevusu Alma



Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Burs Başvurusu Sonucu Sorgulama

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Araç Muayene İşlemleri Barkodlu Araç Muayene Raporu Doğrulama Barkodlu Araç Muayene Raporu Sorgulama, Mesleki Yeterlilik İşlemleri(SRC/ODY/ÜDY) Muafiyetli SRC Belgesi Başvuru, Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama/Düzenleme Mesleki Yeterlilik Belgesi Doğrulama Yetki Belgesi İşlemleri Taşıt Kartı Sorgulama / Düzenleme Taşıt Kartı Doğrulama Yetki Belgesi Sorgulama / Düzenleme Yetki Belgesi Doğrulama Taşıt Belgesi Doğrulama Taşıt Belgesi Sorgulama / Düzenleme