e-Devlet, Günde 3 Milyon Kullanıcıya Ev Sahipliği Yapıyor

Toplam hizmet sayısı 4 bine merdiven dayayan e-Devlet, büyümeye devam ediyor. Vatandaşların kamudaki birçok işini internet üzerinden kolayca halletmesini sağlayan platformda günde 3 milyon kişi ortalama 2,7 işlem yapıyor.

SAP ile Capital Dergisi işbirliğiyle düzenlenen "Dijital Dönüşüm Zirvesi 2019’da konuşan Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, Türksat'ın e-Devlet'ten hizmetlerin kolay bir şekilde sunulmasını sağladığına dikkat çekti.

"e-Devlet'te 578 kurumdan bilgileri 42 milyon insana sunuyoruz. Şu anda e-Devlet'te günde 3 milyon kişi ortalama 2,7 işlem yapıyor, bu ayda 200 milyonun üzerinde işlem demek” ifadelerini kullanan Şen, Türksat'ın 3 uydusu olduğunu söyleyerek, bu uydular sayesinde 118 farklı ülkede 3,5 milyar insana ulaşıldığını belirtti.

Toplam 40 milyona yakın kullanıcıya ev sahipliği yapan e-Devlet, anlık 100 bin kullanıcıya hizmet verebilecek şekilde çalışıyor.

Şen ayrıca Ar-Ge çalışmaları kapsamında uydu tarafında yurt dışına bağımlılığı azaltmak için çalışma başlattıklarını da sözlerine ekledi.

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ise dijital dönüşüme kayıtsız kalmanın imkansız olduğuna vurgu yaparak, Türkiye’nin hedefinin dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olmak olduğunu, bunun yolunun da dijitalleşmeden geçtiğini belirtti.