e-Devlet Sistemine Yeni Sorgulamalar Eklendi! İşte Yeni Hizmetler

Devlet dairelerinde yaptığınız işlemleri internet üzerine taşıyan ve vatandaşların işini kolaylaştıran e-Devlet Kapısı uygulamasına yeni hizmetler eklendi. Yapılan açıklamayla İmar Barışı Kayıt Başvurusu ve Sorgulaması, Dernek Sorgulama, İcra Dosyası Sorgulama, Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama ve Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama hizmetleri e-Devlet sistemine eklendi.

İçerisinde yüzlerce hizmet barındıran ve yılsonuna kadar bütün kurumların hizmetlerinin internet üzerine taşınmasına ön ayak olacak e-Devlet için güzel haberler geldi. Özellikle son zamanlarda sıkça sorulan İmar Barışı Kayıt Başvurusu gibi özellikler e-Devlet üzerine taşındı. Böylece vatandaşların kurumlara giderek sıra beklemelerinin önüne geçilmiş oldu. Sisteme eklenen yeni hizmetlerin ne işe yaradığıysa şöyle sıralandı:

İmar Barışı Kayıt Başvurusu ve Sorgulaması

İmar Barışı başvurusuyla birlikte imar barışı altına alınan bölgelerdeki evlerinizi resmiyete geçirmek için gerekli başvuruları yapabilirsiniz.

Dernek Sorgulama

Sorgulanan kelimenin geçtiği bir derneğin olup olmadığını görerek, derneklerin doğruluğunu görebilirsiniz.

İcra Dosyası Sorgulama

Yurtiçi mahkemelerde adınıza açılmış veya taraf olduğunuz icra dosyalarını listeleyebilir ve detaylarını görebilirsiniz.

Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak, doğum yardımı almak için yaptığınız başvurunun sonuçlarını ve(ya) aldığınız doğum yardımı için yaptığınız itirazların sonuçlarını sorgulayabilirsiniz..

Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez veri tabanındaki Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres bilgilerinizi sorgulayabilirsiniz.