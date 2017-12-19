e-Devlet Tasarımı Tamamen Değişti! İşte Yenilikler

Vatandaşın birçok işini internet üzerinden kolayca halletmesini sağlayan e-Devlet, 10. yılınına özel yepyeni arayüzüyle kullanıcıların karşısına çıktı.

18 Aralık 2008 tarihinde hizmete sunulan ve dün itibarıyla 10. yılını kutlayan e-Devlet, 35 milyonu aşkın kullanıcıya 2500'e yakın hizmet veriyor. Online ortamda sunduğu hizmetlerle vatandaşların hem maddi hem de zaman tasarrufu yapmalarını sağlayan e-Devlet, 10. yılına özel olarak yeniden tasarlandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, e-Devlet Kapısı'nın hizmete girişinin 10. yılı dolayısıyla Bakanlıkta düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Değişimin önemli yansımalarından bir tanesi yeni arayüz. Bu hizmet, görsellik açısından ve kullanımı kolaylaştıran bir arayüze kavuştu. Ayrıca e-Devlet Kapısı'ndaki yenileme yeni ihtiyaçlar ve vatandaşların talebine göre devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yeni e-Devlet Tasarımı Nasıl?

Baştan aşağı değişen ve kullanıcı deneyimi artırılan e-Devlet, yeni tasarımıyla oldukça dikkat çekiyor.

Yeni arayüzle birlikte vatandaşlar sisteme giriş yaptıklarında büyük bir arama kutusu ile karşılaşacaklar. Bundan sonra yapılmak istenen hizmeti veya ulaşmak istediğiniz kurumu bu kutucuğa yazarak, arzu ettiğiniz işlemi hızlı bir şekilde yapabileceksiniz. Arama kutusunun hemen altına; e-Hizmetler, Kurumlar, Belediyeler, Firmalar ve Hızlı Çözüm olmak üzere beş tane hızlı işlem seçeneği eklenmiş. Hemen altında ise e-Hizmet kategorileri bizleri karşılıyor.

e-Devlet'in yeni tasarımında zaman tasarrufu sağlamak adına, "En Çok Kullanılan Hizmetler" adı altında bir bölüm de yer alıyor.Bu bölümde vatandaşların en çok kullandıkları dokuz işlem yer alıyor.

Sayfanın alt taraflarına doğru indiğimiz de ise, e-Devlet'i mobil cihazlarınıza indirebilmeniz için, uygulamanın iOS ve Android indirme bağlantıları paylaşılmış. Tam altında ise e-Devlet'in sosyal medya hesapları yer alıyor. Ayrıca, yeni tasarıma henüz alışamayan kullanıcılar için sayfada "Eski Tasarıma Dön" seçeneğinin de yer aldığını söylemeden geçmeyelim.

e-Devlet'in yeni tasarımını beğendiniz mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.