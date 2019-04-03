Her geçen gün internet ortamına taşınan devlet işlemlerine bir yenisi daha eklendi. Artık Türkiye vatandaşları e-Devlet üzerinden siyasi partilere üyeliklerinin olup olmadığını sorgulayabilecek ve üyeliklerini iptal edebilecek.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin online kapısı e-Devlet'e eklenen yeni bir özellik kapsamında siyasi parti üyelikleri sorgulanabilecek. Vatandaşların internet ortamında kolayca hizmet almasını sağlayan e-Devlet'ti kullanabilmek için TC kimlik numarınız ve e-Devlet şifrenizin olması yeterli.
Parti Üyeliğinizi İptal Edebileceksiniz
Geçmiş yıllardan devam eden üyeliklerinizi sorgulayabileceğiniz bu özellik sayesinde parti üyeliklerinizi iptal edebilirsiniz. Yalnızca birkaç adımda iptal edilebilen parti üyeliği işlemi sayesinde saatlerce kuyrukta beklemek son bulacak. Peki e-Devlet'te siyasi parti üyeliği nasıl sorgulanır, işte cevabı:
- T.C. kimlik numaranız ve (PTT şubelerinden alabileceğiniz) e-Devlet şifreniz ile www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.
- Siyasi parti üyeliğinizi kontrol etmek için arama kısmına "Siyasi parti üyelik sorgulama" yazarak gerekli bölüme gidin.
- Eğer hala devam eden bir parti üyeliğinizi iptal etmek isterseniz arama bölümüne "Siyasi parti üyelik iptali" yazın.
- Önünüze gelen sayfada gerekli adımları takip edin ve en sonunda onaylamanızı yaparak iptalinizi gerçekleştirin.
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