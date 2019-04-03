Her geçen gün internet ortamına taşınan devlet işlemlerine bir yenisi daha eklendi. Artık Türkiye vatandaşları e-Devlet üzerinden siyasi partilere üyeliklerinin olup olmadığını sorgulayabilecek ve üyeliklerini iptal edebilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin online kapısı e-Devlet'e eklenen yeni bir özellik kapsamında siyasi parti üyelikleri sorgulanabilecek. Vatandaşların internet ortamında kolayca hizmet almasını sağlayan e-Devlet'ti kullanabilmek için TC kimlik numarınız ve e-Devlet şifrenizin olması yeterli.

Parti Üyeliğinizi İptal Edebileceksiniz

Geçmiş yıllardan devam eden üyeliklerinizi sorgulayabileceğiniz bu özellik sayesinde parti üyeliklerinizi iptal edebilirsiniz. Yalnızca birkaç adımda iptal edilebilen parti üyeliği işlemi sayesinde saatlerce kuyrukta beklemek son bulacak. Peki e-Devlet'te siyasi parti üyeliği nasıl sorgulanır, işte cevabı: