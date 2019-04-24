E-Devlet Üzerinden Vekalet Bilgileri Görülebilecek

Neredeyse bütün işlerin yapılabildiği e-devlet platformu, bilişim alanında önemli bir yere sahip. Yeni bir uygulama, bu sistemi çok daha kullanılabilir hale getiriyor.

"Kişi Vekaletnameleri Sorgulama" hizmeti olarak geçen bu yeni uygulama, vekalet konusunda karşınıza çıkabilecek bürokratik engelleri daha rahat aşmanızı sağlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi açıkladı

E-devlet sistemi, daha önce birçok uluslararası platformdan da ödül almayı başarmıştı. Vatandaşların birebir irtibat kurarak yardım alabildiği e-devlet, yeni uygulamalarla farklı alanlarda da aktif olunmasını sağlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda saat 16.00 itibarıyla Dijital Türkiye'de (e-Devlet) erişime açılan 'Kişi Vekaletnameleri Sorgulama' hizmeti ile 1 Mart 2016 tarihi sonrası noterler aracılığı ile verilen vekaletlerde, vekil, azil ve istifa bilgileri görüntülenebilecek." Diye söylendi.

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