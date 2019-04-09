E-ticaret Satışlarından Elde Edilen Gelirler Yüzde 64 Arttı

Türkiye’nin en büyük e-ticaret altyapı sağlayıcılarından IdeaSoft, 2019’un ilk çeyreğine ilişkin KOBİ E-ticaret Raporu’nu açıkladı. 7 binden fazla sanal mağazanın verilerinin incelendiği rapora göre, Ocak, Şubat ve Mart aylarında online dükkanların e-ticaret satışlarından elde ettikleri gelir geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 64 büyüdü.

Raporda, Ideasoft kullanıcısı 7 binden fazla sanal mağazanın 1 milyonu aşkın siparişi incelendi. E-ticaret sitelerinden verilen siparişler önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı.

Marmara, internetten en çok alışveriş yapan bölge unvanını korurken, tüketicilerin online alışveriş için ilk tercihi pazartesi günü oldu.

Ocak, Şubat ve Mart aylarında online dükkanların e-ticaret satışlarından elde ettikleri gelir ise 2018 yılına göre yüzde 64 büyüdü.

Ideasoft CEO'su Seyhun Özkara, Türkiye'de güçlü bir online alışveriş kültürünün oluştuğu belirterek, online alışveriş yapanların oranı 2013'te yüzde 24 iken bugün yüzde 45'i aştığını söyledi.

“Son 5 yılda e-ticaret penetrasyonundaki artış neredeyse yüzde 100'ü buldu. Artan kullanıcı sayısıyla birlikte e-ticaret ve e-ihracat alanına yönelen kişi ve işletme sayısı da hızla artıyor” diyen Özkara, KOBİ'lerin ülke ekonomisinin bel kemiği olduğu gibi e-ticaret sektörünü de büyütmeye devam ettiğini ifade etti.

E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren ve hızla büyüyen birçok girişimcinin bulunduğu belirten Özkara, sözlerine şöyle devam etti:

“Attığımız adımla birlikte Türkiye ekonomisine katma değer oluşturabilecek aktif şirket sayısının artmasını arzu ediyoruz. Küçük büyük ayırt etmeden IdeaSoft ile e-ticaret'e başlayacak girişimcilere, ücretsiz şahıs işletmesi kurulum desteği sunuyoruz. Burada hedefimiz vergi mükellefi olan aktif şirket sayısının artmasını sağlamak ve kayıt dışı ekonominin azalmasına katkı sağlamak"