E-ticaret Siteleri Kapanıyor, Pazardaki Büyüme Artıyor

Son zamanlarda ülkemizin en popüler satın alma yollarından olan e-ticaret ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından açıklanan verilere göre son dört yılda e-ticaret sitelerinin sayısı sürekli düşmesine rağmen pazardaki büyüme hızla artıyor.

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin aylık en az 15 bin ziyaretçi alan e-ticaret site verilerine göre, Türk vatandaşları e-ticareti sevmiş gibi gözüküyor. 2014 ila 2018 arasındaki verileri sunan TÜBİSAD, özellikle e-ticaret sitelerindeki düşüşe dikkat çekti. 2014 yılında 1263 site bulunuyorken günümüzde bu sayı 799'a kadar gerilemiş durumda. Ayrıca hem internetten hem de fiziksel mağazalardan satış yapan markalarda da bariz bir düşüş oranı bulunuyor.

Kapanmayan Siteler Paraya Para Demiyor

Kategorilere göre site sayısındaki azalma ise şu şekilde sıralandı: tatil-seyahat sitelerinin sayısı 234’den 102’ye gerilerken yalnızca online satış yapan mağazaların sayısı ise 620’den 333’e düştü. 2014 yılında 6 adet yasal bahis sitesi ise hala varlığını koruyor. Çünkü dört yıllık süreçte bahis sitelerine yatırılan para yüzde 175 artışla 1,6 milyar TL’den 4,4 milyar TL’ye ulaştı.

Bunun dışında pazardaki büyüme oranı son 4 yılda 14 milyar TL’den 42,2 milyar TL’ye çıktı. Bu anlamda ülkemizdeki online alışveriş piyasasının yüzde 32 büyüdüğü söylenebilir. Ayrıca online tatil ve seyahat siteleri de bu büyümeden faydalandı. Dört yıllık süreçte kendini koruyabilen tatil sitelerin toplamda 5,1 milyar TL’den yüzde 190 artarak 14,8 milyar TL’ye ulaştığı dile getirildi.