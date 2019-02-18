Efsane Dizi Dr. House, Türk Televizyonlarına Uyarlanıyor!

Yayınlandığı dönemde tüm dünyada izlenme rekorları kıran ünlü televizyon dizisi Dr. House, Türkiye’ye uyarlanıyor!

Teşhis tıbbında uzmanlaşmış antisosyal bir doktor olan Gregory House (Hugh Laurie) ve ekibinin maceralarını konu alan Dr. House, ya da orijinal ismiyle 'House M.D’, 2004 ile 2012 yılları arasında evlerimize misafir olmuştu.

Altın Küre’de üst üste üç kez “En İyi Televizyon Dizisi” ödülüne layık görülen seri, dünya çapında bir fenomen haline gelmişti.

Medyatava 'dan Birsen Altuntaş, ünlü dizinin Türkiye’ye uyarlanacağını yazdı. Muhteşem Yüzyıl ve Vatanım Sensin gibi profili yüksek dizileri yöneten Yağmur Taylan ve Durul Taylan kardeşlerin proje üzerinde çalıştıklarını söyleyen Altuntaş, senaryonun ise başarılı senarist Berkun Oya’ya emanet edildiğini belirtti.

Taylan Biraderler, geçtiğimiz yıl, Emre Şahin tarafından kurulan Los Angeles merkezli prodüksiyon şirketi Karga Seven Pictures ile anlaşmıştı.

Hatırlayanlar olacaktır. Daha önce paylaştığımız haberde, Karga Seven Pictures’ın Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu alan yeni Netflix dizisi Ottoman Rising’in yapımını üstleneceğini sizlere aktarmıştık.

Dr. House’un Türkiye uyarlamasının ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz belli değil; ancak konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.