Ehliyet ve Kimlik Birleşiyor: Ücretsiz Olarak Yapılabilecek! İşte Açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni nesil sürücü belgelerinin, TC kimlik kartlarına yüklenmesi projesi hakkında açıklama yaptı. Ehliyet ve kimlik birleşiyor. Ücretsiz olarak yapılabilecek. İşte merak edilen detaylar.

Soylu Açıkladı: Ehliyet ve Kimlik Birleşiyor

Süleyman Soylu yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Pazartesiden itibaren, yeni tip sürücü belgeleri Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacaktır. Bu işlem için; sürücü belgesindeki bilgilerin yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmayacak.

Sürücü belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda tıpkı eski kartlarının yenilenmesi gibi, kimlik kartlarından otomatik olarak silinecektir. Yani bunu yükledik, ömür boyu kalacak değil.

Hepimiz gitmek zorunda mıyız? Hayır. Yine Pazartesi'den itibaren yeni kimlik almaya giden veya yeni pasaport-ehliyet almaya giden müracaat edip yaptırabilecek zaten. İki, bundan sonra yeni kimlik almaya gidenlere nüfus müdürlüklerindeki memurlarımız şu soruyu soracaklar. "Efendim kimlik kartınıza ehliyetiniz varsa yüklemek ister misiniz" Artık ondan sonra iki işlemi bir arada görecekve otomatik olarak yüklenmiş olacak. Kart adresine gittiği andan itibaren hem ehliyeti hem kimliği bu kartta bulunmuş olacak.

Elinde bir ehliyetle bir kimliği olanlar, gidip yükletebilecekler. Ama yeni kimlik için başvurmak isteyenler varsa onlar başvurduğunda bir çarpıyla beraber yeni kimlik adresine gittiğinde içerisinde ehliyet de olmuş olacak.

Sistemin test edilmesi maksadıyla, nüfus müdürlüğümüzdeki 3500 personelimizin kimlik kartlarına ehliyetleri yükklenmiş ve uygulama gerçekleşmiştir. Bunun için her türlü teknik önlem alınmış bulunmaktadır."

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