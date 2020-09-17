Ehliyet ve Kimlik Birleşiyor! İçişleri Bakanı Tarihi Açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesi hakkında açıklamlarda. "Gelecek Evinde Şekillenecek" projesinin online açılışına katılan Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı'nın teknolojik altyapısı hakkında bilgiler vererek yürütülen projeleri anlattı. İşte detaylar.

Süleyman Soylu yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Cuma gününden itibaren Allah nasip ederse başlatıyoruz. Ehliyeti kimliğimizin içerisine yüklüyoruz. Yani vatandaşımız artık hem ehliyetini hem kimliğini taşımak zorunda kalmayacak. Bizim polislerimiz de denetleme yaparken 'ehliyetin yoksa sana ceza yazarım' demeyecek. Cebimizde artık çok kart olmayacak. Becerebilirsek e-imzayı, banka kartlarını, SGK ve sağlık bilgilerini de bunun içerisine koyacağız. İçerisinde parmak izinin olduğu, biyometrik resimlerin olduğu bir kartı sağlayacak yüksek kabiliyete sahibiz."