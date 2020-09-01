Dünyanın İlk Ekran Altı Kameralı Telefonu Resmi Olarak Duyuruldu

Dünyanın ilk ekran altı kameralı akıllı telefonu ZTE Axon 20 5G resmiyet kazandı. ZTE Axon 20 5G telefonun özellikleri ve fiyatı haberimizde.

ZTE Axon 20 5G Özellikleri

ZTE Axon 20 5G, metal ve camdan yapılmış ve düz ekranla geliyor. Telefon çentik veya ekranda delik olmadan neredeyse çerçevesiz bir tasarım sunuyor. Alt çerçeve biraz kalın ancak fark etmek zor. Tüm fiziksel tuşlar telefonun sağına konumlandırılmış. Telefon ekran altı kamera sahip olmanın yanı sıra ekran içi parmak izi okuyucuya sahip. Arkada dörtlü kamera kurulumu mevcut. Bu kameralar dikey olarak hizalanmış ve sol üst köşeye yerleştirilmiş.

Cihaz, 6.92 inç Full HD+ OLED ekrana sahip. Ekran, 20.5:9 formatında ve 10 bit renk derinliği sunuyor. Telefon, 6GB RAM 64GB depolama, 8GB RAM 128GB depolama, 12GB RAM 256GB depolama alanı sunan üç modelle geliyor. Telefonun 4220 mAh bataryası 30W hızlı kablolu şarjı destekliyor, kablosuz hızlı şarj belirtilmedi. Telefona Qualcomm’un en iyi orta sınıf işlemcilerinden Snapdragon 765G işlemcisi güç veriyor. Kamera noktasında, arkadaki 64 megapiksel ana kameraya 2 megapiksel ve 8 megapiksel kamera eşlik ediyor. Daha fazla ayrıntıya sahip değiliz ancak tahmini olarak bu kameralardan biri ultra geniş kamera, diğeri telefoto kamera. Son kamera derinlik algılama veya makro çekimler için olabilir. ZTE, Visionox’un ekran altı kamera çözümünü kullanıyor. Telefonun en ince noktası 7.9mm, ağırlığı 198gr.

ZTE Axon 20 5G Fiyatı

MiFavor 10.5 UI tabanlı Android 10 işletim sistemiyle gelen telefonun siyah, mavi, turuncu ve mor renkleri bulunuyor. Telefonun baz modeli (6GB + 64GB) 322 dolar. 8GB + 128GB model için belirlenen fiyat 366 dolar. Tepe modelin (12GB + 256GB) fiyatı 410 dolar.