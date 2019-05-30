Ekşi Sözlük’teki Başlığa Mahkeme Engeli!

Şule Çet isimli bir üniversite öğrencisinin Ankara’daki bir plazanın 20. katından atılarak öldürüldüğü iddiasıyla Çağatay Aksu isimli şüpheli daha önce tutuklanmıştı. Şimdilerde ise davada oldukça ilginç bir gelişme yaşandı.

Tutuklu olarak yargılanan Çağatay Aksu’nun talebiyle Ekşi Sözlük'teki Şule Çet başlığına erişim engeli getirildi ve 'Şule Çet' başlığı altındaki tüm yazılar kaldırıldı.

Mahkeme kararı sonrasında Ekşi Sözlük’teki ilgili başlığa, "Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin Çağatay Aksu'nun talebi üzerine verdiği 29.05.2019 tarihli kararı uyarınca bu başlıkta yer alan içeriklere erişimin engellenmesine karar verildi." ifadesi eklendi.

Bunun üzerine birçok sözlük yazarı ve okuru duruma tepki gösterdi.

Ne Olmuştu?

Şule Çet (23), 29 Mayıs 2018 tarihinde Ankara’daki Yelken Plaza’nın 20’nci katından şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitirmişti.

Olay ilk başlarda kamuoyuna intihar olarak yansımış olsa da, sonrasında ortaya çıkan cinsel saldırı bulgularıyla bunun şüpheli bir ölüm olduğu anlaşılmıştı.

DNA bulgularıyla birlikte Berk Akand ve Çağatay Aksu katil zanlısı olarak tutuklu şekilde yargılanıyordu. Şule Çet’in ölümüyle ilgili dava ve zanlıların yargılanma süreci hala devam ediyor.