Ekvador, Julian Assange’a Yakın İsmi Tutukladı

Ekvador polisi, İsveçli bilgisayar programcısı ve internet aktivisti Ola Bini’yi, WikiLeaks ile işbirliği yaparak hükümeti istikrarsızlaştırmaya çalıştığı iddiasıyla tutukladı.

Yaklaşık 7 yıldır Londra Büyükelçiliği’nde misafir ettiği WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın diplomatik sığınma statüsünü iptal eden Ekvador, ünlü internet aktivistinin İngiliz polisi tarafından tutuklanmasının yolunu açmıştı.

Ekvador bugün de, WikiLeaks ile işbirliği yaparak hükümeti istikrarsızlaştırmaya çalıştığı iddia edilen İsveçli bilgisayar programcısı Ola Bini’yi Ekvador’daki Quito Havaalanı’nda Japonya’ya giderken tutukladı.

Bini’nin tutuklanmasının, bu ayın başlarında Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno’ya ait özel mesajların ve fotoğrafların çeşitli sosyal medya platformlarında sızdırılmasıyla ilgili olduğu tahmin ediliyor.

İsveçli bilgisayar programcısının tutuklanmasıyla ilgili konuşan Ekvador’un İçişleri Bakanı Maria Paula Romo, “Ola Bini, WikiLeaks organizasyonunun kilit üyelerinden biri. Ayrıca Julian Assange’a en yakın isimlerin başında geliyor. Ekvador’da yaşadığı sırada hükümetin aleyhine yönelik girişimlerde bulunduğu konusunda yeterli delilimiz var” ifadelerini kullandı.

Romo, Bini'nin Ekvador'da yaşayan iki Rus hacker ile çalıştığını iddia ediyor, ancak bu dava ile ilgili başka kimsenin tutuklanıp tutuklanmadığı henüz belli değil.

Dün, İngiliz polisi tarafından elçilik binası içerisinde tutuklanan Assange, ABD Ordusu'nda görevli Chelsea Manning'den 2010 yılından çok gizli bilgileri alma ve 2016 ABD Başkanlık Seçimleri sırasında Rusların ele geçirdiği Demokratik Ulusal Komite e-postalarını yayınlamakla suçlanıyor.

WikiLeaks kurucusunun Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilip edilmeyeceği, dört hafta içerisinde Londra’da düzenlenecek duruşmada belli olacak.