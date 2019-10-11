El Camino: Bir Breaking Bad Filmi Netflix'te Yayında

Breaking Bad hayranlarının merakla beklediği El Camino: A Breaking Bad filmi Netflix'te yayına alındı. Breaking Bad'in yaratıcısı Vince Gilligan'ın yazıp yönettiği filmin başrolünde Aaron Paul var.

Tüm dünyada geniş bir kitlesi olan film Netflix üzerinden kolayca izlenebiliyor. Netflix Türkiye, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada El Camino: A Breaking Bad filminin yayına alındığını açıkladı.

Seni ne kadar özlediğimi tahmin bile edemezsin. SONUNDA! #ElCamino şimdi yayında. pic.twitter.com/eGtDovSG1I — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) October 11, 2019

Filmin geçtiğimiz aylarda yayınlanan fragmanında Aaron Paul tarafından canlandırılan Jesse Pinkman, polislerden kaçmakta. Jesse Pinkman, Skinny Pete ile Badger'ın yanına gitmekte ve macera bundan sonra başlamakta.

Film kaçırılan bir adamın özgürlük arayışını konu almakta. Adam kendisi için yepyeni bir hayat kurmak istemekte. Bu hayatı kurarken de kaçmaya çalıştığı geçmişi ile yüzleşmek zorunda. El Camino: A Breaking Bad filminin fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirseniz.

Suç temalı gerilim filmlerini izlemeyi seviyorsanız El Camino: A Breaking Bad filmini mutlaka izleyin. El Camino: A Breaking Bad filminin Netlfix sayfasında buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilir, haberimizin hemen altında bulunan bağlantı üzerinden de Netflix uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz. Şimdiden keyifli seyirler!