Electronic Arts (EA), Japonya ve Rusya’daki Faaliyetlerini Azaltıyor

Önde gelen oyun geliştiricilerinden birisi olan Electronic Arts (EA) firması, dünya genelinde faaliyet gösteren 9 bin çalışanından 350’sinin işten çıkarılacağını açıkladı. Söz konusu işten çıkarma operasyonlarının, özellikle pazarlama ve yayınlama departmanlarında yapılacağı belirtildi.

İşten çıkarmalar Kotaku'nun, şirketin CEO'su Andrew Wilson'dan aldığı bir e-posta ile duyuruldu. Şirket, açıklamasında işten çıkarmaları onaylayarak, "Japonya ve Rusya'daki mevcut varlığımızı azaltıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu işten çıkarmalar, EA ve video oyun endüstrisinin çoğu için zor bir zamanda geldi. EA'nın, 2017'de tek oyuncu odaklı Star Wars oyunu üzerinde çalışan bir stüdyosunu kapatmasından sonra, geçtiğimiz Ocak ayında bu oyunu iptal ettiği iddia edildi. EA’nın en büyük rakiplerinden birisi olan Activision Blizzard firması da geçtiğimiz Şubat ayının başında yaklaşık 800 kişiyi işten çıkarmıştı.

EA açıklamasında, zorluklarla mücadele eden bir şirket olarak önemli adımlar attıklarını ve bu kararları kolay bir şekilde almadıklarını belirtti. EA, "Oyunlarımızdaki ve hizmetlerimizdeki kalitenin arttırılmasına tamamen odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı. EA ilk açıklamasında Japonya ve Rusya’daki faaliyetlerini azalttığını söylese de, daha sonra gamesindustry.biz adlı internet sitesinde çıkan bir haberde, EA’nın Japonya’daki tüm ofislerini kapattığı belirtildi.

İşten çıkarmaları açıkladığı e-postada Wilson, "Dünyanın En Büyük Oyun Şirketi olmayı amaçlayan bir vizyonumuz var. Ancak kendimize karşı dürüst olursak, şu anda orada değiliz." ifadelerine yer verdi. Wilson, 2013 yılında görevi John Riccitiello’dan devraldıktan bu yana EA’nın CEO’su olarak görev yapıyor.

Bir EA sözcüsü de, şirketin organizasyon içerisindeki son gelişmelerden etkilenen çalışanlar için başka pozisyonlar bulmaya çalışacağını ve şirketten ayrılan herkese kıdem tazminatı ve diğer haklar konusunda yardımcı olacağını söyledi.