Elektrik, Doğalgaz ve GSM Ödemeleri e-Devlet’ten Yapılabilecek

Vatandaşların birçok işini internet üzerinden kolayca halletmesini sağlayan e-Devlet platformu, yepyeni bir özellik daha kazandı. Bundan sonra elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

40 milyona yakın kullanıcıya ev sahipliği yapan e-Devlet, yeni özelliklerle hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Toplam hizmet sayısı ise 4 bine merdiven dayayan platform, anlık 100 bin kullanıcıya hizmet verebilecek kapasitede çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, e-Devlet ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aradan geçen zamanda e-Devlet sistemini iyi bir noktaya taşıdıklarını vurgulayan Oktay, kamunun vatandaşlara ve özel sektöre verdiği hizmetlerin çok büyük bir bölümünü e-Devlet'e entegre ettiklerini söyledi.

Bundan sonraki aşamada kamuda dijital dönüşümü tamamlamaya yönelik adımlar atacaklarını belirten Oktay, mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılmaya başlanacağını müjdeledi.

Aynı şekilde aboneliklerin sona erdirilmesinin de sistem üzerinden yapılacağını dile getiren Oktay, “Bu konuda mevzuat değişikliklerine ihtiyaç var. Değişikliklerin tamamlanmasıyla bu hizmet verilecek. e-Devlet üzerinden işlem yapamayan vatandaşlarımız ise ilgili noktaya giderek aboneliğini yüz yüze yapabilecek" ifadelerini kullandı.

Oktay ayrıca, kamunun önemli ölçüde tasarruf etmesinin önünü açacaklarını söyleyerek, yapay zeka dahil ileri teknolojileri etkili bir şekilde uygulayacaklarını belirtti.