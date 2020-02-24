Elektrikli Araçların Şarj İstasyonlarında Kritik Eşiğe Gelindi

Otomobiller ile ilgili son yılların en önemli trendi, herkesin bildiği gibi elektrikli otomobiller. Henüz yeni gelişiyor olmasından dolayı dünya geneli standartlar yerine oturmadı.

Bu şarj istasyonları, standartları belirlemek için bir fırsat . Büyük otomotiv üreticileri, kablosuz şarj istasyonları için kritik yılın 2020 olduğundan son derece ısrarcı.

Elektrikli araçların şarj istasyonları

Mevcut kullanılan akıllı telefonların şarj cihazlarının 5V dolaylarında gerilim ile çalışması, kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor. Adaptör yoksa bile telefonunuzu farklı bir şarj cihazıyla şarj etme imkanı sizin elinizde. Cihaz üreticilerinin uymakta olduğu standartlar burada büyük bir öneme sahip.

Akıllı cihazlar ile otomobiller de hareketlilik anlamında aktif cihazlardır. Elektrikli otomobillerin şarjı siz hareket ederken bitebilir. İşte tam da bu nedenden dolayı şarj istasyonları mutlaka yaygınlaşmalı. Böylece belirli bazı standartlar yakalanabilir.

Elektrikli otomobil üreticileri, araçlarına koydukları bataryalarda hızlı şarj teknolojisi tercih edebilir. Tesla bir aracı BMW şarj istasyonunda şarj edebilmek de bu anlama gelir. Şu anda bunun üzerine bazı çalışmalar yapılıyor ve 2020 yılı da bu çalışmalar için son derece kritik.