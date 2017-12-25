Elektronik Sigara Bu Kez Ev Yaktı!

Kullanıcılarının cebinde patlayan elektronik sigaralar bu sefer bir evin yanmasına neden oldu. Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde elektronik sigaranın patlaması sonucu apartman dairesinde çıkan yangın sonucunda ev harabeye dönerken, evdeki 3 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Anadolu Ajansı'ndan Sebahatdin Zeyrek'in haberine göre, Denizli'de 4 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan S.S'ye ait evde gece şarj olması için prize takılı bırakılan elektronik sigara patladı. Patlama nedeniyle oturma odasındaki camlar kırıldı, evde yangın çıktı. Komşuların haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Evdeki 3 kişiyi itfaiye aracının merdiveniyle kurtaran yetkililer, daha sonra yangına müdahale etti. Çıkan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Ailenin yakını olan Devran Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aile, o sırada içeride uyuyormuş. O anda patlama olmuş ve her yer sarsılmış. Yangın çıkınca da balkona sığınmışlar. Sağ olsun itfaiye ekipleri, oradan tahliye ettiler. Tavsiyem elektronik sigarayı uzun süre kimse şarjda bırakmasın" dedi.

Hatırlayacak olursanız daha önce mecliste Sağlık Bakanlığına CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer bir soru önergesi yöneltmişti. Öğrenci ve çocukların ağırlıklı olarak tükettiği saptanan söz konusu elektronik sigara ürünleri ile ilgili olarak, Bakanlığın bir önlem alıp almadığı sorusu meclis gündemine taşınmıştı.

Araştırmalara göre; elektronik sigara içenlerin de KOAH, amfizem, kronik bronşit ve benzeri akciğer hastalıklarına yakalanma olasılığının tütün kullananlar kadar yüksek olduğunu ortaya çıkmış durumda. KOAH, uzmanlara göre dünyada en sık ölüme yol açan 4'üncü hastalık olarak da dikkat çekiyor.