Elektronik Sigaralar Ölümcül Sonuçlara Neden Olabilir

Elektronik sigaraların zararları hakkında önemli bir rapor yayınlandı. ABD'nin en önemli eğitim kurumlarından bir tanesi olan Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Profesör Joseph Wu'nun öncülük ettiği çalışmada en çok tercih edilen iki e-sigara likidinin ölümcül kalp krizi ve felç riskini önemli ölçüde artırdığı ortaya çıktı.

Elektronik Sigara Öldürüyor

Araştırmada bilim insanlarının 0.6 ve 18 miligram arasında değişen seviyelerde nikotin ile birlikte meyve, tütün, karamelli tütün, vanilya, şekerleme, tarçın ve mentol aromalı likitler kullandığı belirtildi. Likitlerin çoğunun hücreler için bir dereceye kadar zehirli olduğu tespit edilirken, tarçın ve mentol aromalı olanların nikotinsiz olsalar dahi 'ciddi ölçüde' hücre tahribatına neden olduğu vurgulandı.

Prof. Joseph Wu açıklamasında şunları söyledi: "Şimdiye kadar bu likitlerin endotelyal hücreleri nasıl etkilediğine dair bir veriye sahip değildik. Bu araştırma açıkça gösterdi ki, e-sigaralar, geleneksel sigaraların güvenli bir alternatifi değil. Hücreleri nikotin seviyeleri değişken altı farklı aromalı likide maruz bıraktığımızda, önemli ölçüde hasar tespit ettik" dedi.

Araştırma sonuçları karamel ve vanilyalı e-sıvıların çok ciddi olmasa da büyümeyi sekteye uğrattığını gösterdi. Daha önce karamel ve patlamış mısır aromalı likitlerin akciğer fonksiyonlarına zarar verdiği ortaya çıkmıştı. Araştırmanın yazarlarından Arizona Üniversitesi’nden Profesör Dr. Won Hee Lee, "Geleneksel sigara içerken, kaç tane sigara içtiğinize dair bir hissiniz oluyor. Fakat e-sigaralar yanıltıcı olabilir. Kısa bir zaman dilimi içinde kendinizi çok daha yüksek miktarda nikotine maruz bırakabilirsiniz. Şimdi artık elektronik sigaraların damar fonksiyonlarına yönelik önemli ölçüde zehirli etkilerini de biliyoruz" dedi.

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