Elektronik ve Beyaz Eşyada Taksit Sayısı Arttı

Ticaret Bakanlığının Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Elektronik ve Beyaz Eşya Alımında Taksit Sayısı Arttı

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı 3.500 Türk Lirası’nın üstünde olan televizyon ve cep telefonu satışlarında altı ay, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ile mobilya satışlarında on sekiz ay olarak uygulanacak.

Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi 4 ayı geçmeyecek ve diğer kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamayacak. Hemen aşağıda bulunan görselden Resmi Gazete'de yayınlanan karara ulaşabilirsiniz.

Hatırlarsınız ki geçtiğimiz günlerde uygulanan karar şu şekildeydi: Birinci fıkradaki süre; ses ve görüntü sistemleri satışları ile fiyatı 3 bin Türk Lirasının üstünde olan televizyon satışlarında 3 ay, bilgisayar ve tablet bilgisayar ile fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası'nın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 6 ay, fiyatı 3 bin Türk Lirasının altında olan televizyon satışlarında 9 ay olarak uygulanır. Perakende işletmelerce kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamaz.

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