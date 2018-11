Elon Musk’ın Uzaydaki Tesla’sı Mars Yörüngesini Geçti

Bu yılın başlarında SpaceX’in Falcon Heavy roketi ile uzaya gönderilen kırmızı renkli Tesla Roadster, Mars yörüngesini geçti.

Elon Musk'ın kişisel Tesla Roadster aracı, sürücü koltuğunda SpaceX'in yeni astronot kıyafetleri giydirilmiş Starman adı verilen bir manken ve David Bowie'nin 'Space Oddity" şarkısı eşliğinde epik uzay yolculuğuna devam ediyor. Ayrıca aracın içindeki ekranda ise Douglas Adams'ın aynı adı taşıyan bilim kurgu kitabından uyarlanan "Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi"ndeki o meşhur söz yazıyor: “Don’t panic”

SpaceX’in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Starman’ın Mars yörüngesinin ötesine geçtiği belirtildi.

Starman’s current location. Next stop, the restaurant at the end of the universe. pic.twitter.com/Ty5m8IjJpE