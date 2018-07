Elon Musk, Mağaradaki Taylandlı Çocuklar İçin “Denizaltı” Yapıyor

Son birkaç haftadır tüm dünya, Tayland’daki bir mağarada mahsur kalan çocuklardan gelecek iyi haberleri bekliyor. Çocukların kurtarılması için yaklaşık 40 dalgıcın görev yaptığı bildirilirken, şu ana kadar çalışmalarda herhangi bir başarı elde edilemedi. Durumdan haberdar olan Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk da çocukların kurtarılması için bir süredir yardımcı olmak istediğini belirtiyordu. Musk en sonunda, çocuklar için ufak boyutlarda bir denizaltı çalışması talimatı verdiğini Twitter hesabından duyurdu.

Yaklaşık 2 hafta önce 12 çocuk ve 25 yaşındaki futbol antrenörleri, Tayland’ın Chiang Rai bölgesindeki bir mağarada gezinti yaptıkları sırada, mağaraya giriş yaptıkları dar geçişin yağışlar nedeniyle suyla dolması sonucu mağarada mahsur kalmıştı. Yağış mevsiminde mağaraya girilmemesi uyarılarına rağmen mağaraya giren ve mağaranın derinliklerinde mahsur kalan çocukların hiçbirinin yüzme bilmediğini belirten yetkililer, “Su çamurlu olacak ve kurtarma operasyonu sırasında çocuklar bir şey göremeyecekleri için kolaylıkla panik olabilir.” yorumunda bulunmuşlardı.

Kurtarma çalışmaları sırasında geçen hafta donanma dalgıç ekibinin eski üyesi Saman Gunan isimli dalgıç hayatını kaybetmişti. Çalışmalarda bir türlü başarı sağlanamadığını ve çocuklar için zamanın giderek daraldığını gören Elon Musk da konuya dahil olma ihtiyacı duydu. Musk, Taylan’daki çocukları kurtarmak için hummalı bir çalışma içerisinde olduğunu duyurdu.

Got more great feedback from Thailand. Primary path is basically a tiny, kid-size submarine using the liquid oxygen transfer tube of Falcon rocket as hull. Light enough to be carried by 2 divers, small enough to get through narrow gaps. Extremely robust.