Elon Musk, Silikon Vadisi'ndeki Çılgın Partilere Katıldığını İtiraf Etti

SpaceX, Tesla Motors ve Hyperloop One şirketlerinin sahibi Elon Musk, meğerse Silikon Vadisi'nde düzenlenen çılgın partilerin baş müdavimlerindenmiş!

Elon Musk adını çoğunlukla SpaceX'in uzay projeleriyle ya da Tesla'nın otomobilleriyle birlikte duyuyoruz. Tabii Hyperloop gibi diğer çılgın projeleri de unutmayalım. Dünyaca ünlü mucit, bu kez oldukça ilginç bir magazin haberiyle gündemde.

Bloomberg’de çalışan gazeteci Emily Chang'ın yazdığı Brotopia adlı kitap, şu sıralar ABD'de 'Bestseller' kitaplarından bir tanesi. Kitabın bu denli ünlenmesinin nedeni ise, Slikon Vadisi'nde verilen çılgın partileri konu alması. Chang, yazdığı kitapta gençken derslerden başka gözü hiçbir şey görmeyen bilişim uzmanlarının, şimdilerde sahip oldukları malikanelerde o zamanların acısını çıkartırcasına çılgın partiler verdiğini anlatıyor. Ayrıca Chang, düzenlenen partilerde alkolün yanı sıra, uyuşturucu maddelerinde yaygın bir şekilde kullanıldığını söylüyor.

Elon Musk İtiraf Etti

Kitabın büyük bir ses getirmesinin ardından Elon Musk'tan şaşırtıcı bir itiraf geldi. Meğerse Musk, o meşhur Silikon Vadisi'ndeki partilerden bir tanesine 'yanlışlıkla' katılmış. Ünlü mucit, kostüm partisi sanarak gittiği etkinliğin uyuşturuculu çılgın bir parti çıktığını söylüyor.

Kimileri Musk'ın bu partilere yanlışlıkla katıldığına inanmasa da Business Insider temsilcilerinden biri, Elon Musk'ı doğrular bir açıklama yaptı. Musk'ın sadece birkaç saatliğine partide kaldığını ve bazı girişimcilerle konuştuktan sonra ayrıldığını belirtti. Tabii, inanıp inanmamak tamamen size kalmış.

Bakalım daha hangi ünlü isimlerin çılgın partilerde boy gösterdiği ortaya çıkacak? Merakla bekliyoruz.