Elon Musk, Tesla İçin Suudi Arabistan'dan Para Almayacak mı?

Tesla’nın kurucusu, CEO’su ve aynı zamanda icra kurulu başkanı olan Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Tesla’nın ABD borsasından çekilerek özelleştirilebileceğini ve Suudi Arabistan’ın bu konuyla yakından ilgilendiğini açıklamıştı.

Ancak Musk, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve olayın üstünün örtülmesinden sonra, Tesla’nın özelleştirilmesi için Suudi Arabistan’dan para almayacaklarını açıkladı. Recode adlı podcast’e konuşan Musk, Kaşıkçı cinayeti hakkında, "Bu oldukça kötü görünüyor. Yani bu iyi değil. Muhtemelen (Suudi Arabistan'dan para) almayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Musk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hisse başı 420 dolar karşılığında Tesla’yı New York Borsası'ndan çekmeyi düşündüğünü söylemişti. Sonrasında daha detaylı açıklamalar yapan Musk, son iki yılda Suudilerin Tesla'yı borsadan çekmek için kendisiyle defalarca temas kurduğunu belirtmişti. Hatta ağustos ayında, Tesla'nın yaklaşık 3,2 milyar dolar değerindeki yüzde 5'e yakın hissesinin, Suudi Arabistan varlık fonu tarafından borsadan satın alındığı bildirilmişti.

Aslında Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan ile iş ilişkilerini yeniden gözden geçiren tek şirket Tesla değil. Virgin Grubu’nun kurucusu milyarder Richard Branson da, Suudi Arabistan hükümetiyle iki turizm projesi ve Virgin'in uzay işine yatırım görüşmelerini askıya almıştı. Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates ve eşi Melinda Gates tarafından yönetilen Gates Vakfı da, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gelecekte yapılacak olan çalışmaların durdurulmasına karar vermişti.

2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na giriş yapan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’dan bir daha haber alınamamıştı. 18 gün sonra ise Suudi Arabistan yönetimi Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalmıştı.