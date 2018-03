Elon Musk, Trump'tan Yardım İstedi

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Elon Musk, Tesla Motors'un gelişmesi için Trump'tan yardım istedi. Çin'de fabrika kurmasına izin verilmeyen Musk, ABD Başkanına Twitter üzerinden dileklerini belirtti.

Bir süre önce Çin'de Tesla fabrikası kurmak isteyen ve oradaki insan gücünden yararlanmayı düşünen Elon Musk'a ret yanıtı gelmişti. Yapılan görüşmeler sonucunda olumlu geri bildirim alamayan Musk, en sonunda ABD Başkanı Trump'a ulaştı ve düşüncesini şu şekilde belirtti: "İthalat vergilerine karşıyım ama şu anda Çin'in uyguladığı kurallar işleri çok zorlaştırıyor. Bu, demir ayakkabılarla Olimpiyatlar'da yarışmaya benziyor"

Do you think the US & China should have equal & fair rules for cars? Meaning, same import duties, ownership constraints & other factors.