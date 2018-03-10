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Elon Musk, Trump'tan Yardım İstedi

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | İnternet
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Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Elon Musk, Tesla Motors'un gelişmesi için Trump'tan yardım istedi. Çin'de fabrika kurmasına izin verilmeyen Musk, ABD Başkanına Twitter üzerinden dileklerini belirtti.

Bir süre önce Çin'de Tesla fabrikası kurmak isteyen ve oradaki insan gücünden yararlanmayı düşünen Elon Musk'a ret yanıtı gelmişti. Yapılan görüşmeler sonucunda olumlu geri bildirim alamayan Musk, en sonunda ABD Başkanı Trump'a ulaştı ve düşüncesini şu şekilde belirtti: "İthalat vergilerine karşıyım ama şu anda Çin'in uyguladığı kurallar işleri çok zorlaştırıyor. Bu, demir ayakkabılarla Olimpiyatlar'da yarışmaya benziyor" 

Çin'in, Tesla'ya karşı adaletsiz ticaret kuralları belirlediğini ifade eden Musk, "Hiçbir ABD'li otomotiv şirketinin Çin'deki bir fabrikanın yüzde 50'sine bile sahip olmasına izin verilmiyor. Öte yandan ABD'de tamamı Çinlilere ait tam beş elektrikli araba şirketi var" diyerek Asya ülkesine adeta sitem etti.

ABD Başkanı Trump ise konu hakkında biraz daha genelleme yaparak cevap vermeyi tercih etti. Başkan, Musk'a destek vererek "Artık bu durum değişecek" şeklinde konuştu. Çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi getirerek tartışma konusu olan Trump, katıldığı programda şunları kaydetti: "Siyasetçiler yıllardır bu konuda bir şey yapmadı. Ama artık bu durum değişecek. Biz bunu değiştireceğiz. Adalet istiyoruz" 

Ayrıca Barack Obama döneminde de Çin ile sorunlar yaşadığını dile getiren ABDli girişimci, Çin'in her ülkeden gelen yatırımlara eşit vergiler uygulaması gerektiğini vurguladı.

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