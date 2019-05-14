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Elon Musk, Uzaydan İnternet Dağıtmaya Hazırlanıyor

falcon 9
Emre Fırtına
Emre Fırtına - | İnternet

SpaceX'in kurucusu ve yöneticisi olan Elon Musk, tüm dünyaya uzaydan internet dağıtmayı hedeflediği projesi hakkında yeni detayları paylaştı. Twitter hesabı üzerinden iki adet görsel paylaşan Musk, uzaya göndereceği Starlink uydu ağının ilk 60'ının hazır olduğunu açıkladı.

Starlink uydu projesi ile tüm dünyaya uzaydan düşük gecikmeli, geniş bantlı yüksek hızlı internet sağlanması hedeflenmekte. Çarşamba günü Falcon 9 roketiyle fırlatılması beklenen uydu hakkında Musk "Muhtemelen ilk seferde bir şeyler yanlış gidecek." açıklamasında bulundu. Musk attığı tweet'te 12 bin adet uydunun sadece 60'ını paylaştı.

İnternet Hızları 40 Kat Artacak

Elon Musk'ın bu projesi başarıyla tamamlanırsa, tüm dünyadaki internet kullanıcılarının indirme ve yükleme hızlarının 40 kat artması bekleniyor. Büyük umut vaat eden bu projenin birçok riski de bulunmakta. Binlerce donanımın yörüngeye gönderilmesi sırasında aksaklıklar çıkabilir. SpaceX açıklamalarında 2020 yılında uzaydan dünyaya internet dağıtımının başlayacağını söyledi.

Uzaydan tüm dünyaya sunulacak olan internet hizmetinin fiyatı ve hangi ülkelerde aktif olacağı ne yazık ki şimdilik bilinmiyor.

Sizler Elon Musk'ın çılgın projesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu internet hizmeti ülkemize gelirse kaç TL olur? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

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ETİKETLER: space x elon musk uzaydan internet

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