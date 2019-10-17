Emekli Maaşları e-Devlet Üzerinden Bağlanacak!

Vatandaşların pek çok işini internet üzerinden halletmesini sağlayan e-Devlet'e yepyeni bir özellik geliyor. Artık e-Devlet üzerinden emekli aylığı bağlanabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu Adana İl Müdürü Bilal Canbolat yaptığı açıklamada 3 ila 5 yıl arasında e-devlet üzerinden "emekli aylığımı bağla" butonu yardımı ile vatandaşların emekli aylığını kendilerinin bağlayabilecek hale geleceğini söyledi.

Canbolat, bir emekli maaşının ortalama 15 gün içerisinde bağlandığına dikkat çekti ve "SGK ve Bağ-Kur aylıkları olarak değerlendirince SKG’yı 15 ile 17 gün içerisinde, Bağ-Kur’u ise 12 ila 17 gün arasında bağlıyoruz. Kişiden istenilen hizmet süreleri var, başka illerdeki hizmetler düzgün yüklenmediyse bunlara ilişkin süreç uzuyor" dedi.

e-Devlet üzerinden sadece 30 dakikada emekli aylığı bağlanılabileceğini söyleyen Canbolat, hizmetlerin e-Devlet sistemine aktarılmış durumda olduğunu söyledi. Yeni eklenecek olan hizmet sayesinde sıra beklemeden kolayca emekli aylığı başvurusu yapılabiliyor olacak.

e-Devlet'e gelecek olan yeni özellik hakkında gelen detaylar şimdilik bu kadar. Yeni hizmet hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde daha da netleşmesi bekleniyor. e-Devlet uygulamasını hemen aşağıda bulunan bağlantı yardımı ile kolayca cihazlarınıza indirebilirsiniz.