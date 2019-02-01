Emisyon Skandalı, Volkswagen'in Yakasını Bırakmıyor

Almanya’nın lider otomobil üreticisi Volkswagen, içine düştüğü emisyon girdabından bir türlü kurtulamıyor. Ülkedeki 401 bin araç sahibi, mazotlu otomobillerdeki emisyon hataları nedeniyle Volkswagen’i mahkemeye verdi.

Otomotiv endüstrisini derinden sarsan dizel skandalı, 2015 yılında regülatörlerin Volkswagen dizel araçlarının yasal sınırdan daha fazla nitrojen oksit yaydığını keşfetmesiyle başlamıştı.

Emisyon skandalının ortaya çıkışından sonra Amerikan makamlarının yoğun baskısı nedeniyle suçlamaları kabul eden Alman otomotiv devi, yaklaşık 11 milyon dizel motorlu araçta emisyon değerlerini manipüle eden yazılımın kullanıldığını itiraf etmişti.

Geçtiğimiz Mayıs ayında, eski Volkswagen Grubu CEO'su Martin Winterkorn, ABD yetkilileri tarafından ilk kez suçlanırken, Aralık 2017'de Volkswagen yöneticisi Oliver Schmidt, yedi yıl hapse ve 400.000 dolar cezaya çarptırılmıştı.

Emisyon skandalından etkilenen 401 bin araç sahibi, zararlarını telafi etmek amacıyla Volkswagen’i mahkemeye verdi.

Alman Tüketici Avukatlar Birliği Başkanı Klaus Müller, davaya katılmak isteyenler için ücretsiz olarak davayı takip ettiklerini belirterek, zarara uğrayan VW araç sahiplerinin davaya müdahil olmalarını istedi.

Emisyon skandalından sonra para ve itibar kaybına uğrayan Volkswagen, Haziran 2018’de Almanya'da Braunschweig Savcılığı tarafından dizel krizinden dolayı 1 milyar Avro para cezasına çarptırılmıştı. Şirket ayrıca, ABD’de devam eden davalar sonucunda 22 milyar dolar tutarında tazminat ödeyebilir.