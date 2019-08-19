Emoji Kullanan İnsanlar Daha Fazla Cinsel Deneyim Yaşıyor

Sosyal medya platformlarının yükselişiyle birlikte çevrimiçi iletişimin önemli bir parçası haline gelen emojiler, yaşadığımız duyguları kısa ve etkili bir şekilde ifade etmemize imkan sağlıyor. Kinsey Enstitüsü'ndeki araştırmacıların emoji kullanımıyla ilgili yaptığı araştırma ise bambaşka bir sonuca işaret ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri eyaleti Indiana’da bulunan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Kinsey Enstitüsü’nde görevli araştırmacılar, çevrimiçi iletişimde çok sık emoji kullanan insanların ilk randevularında daha fazla cinsel ilişki yaşadıklarını ortaya koydu.

5.000’den fazla katılımcı üzerinde yapılan çalışma, emoji kullanımının bir ilişkinin gidişatında çok önemli bir role sahip olduğunu gösteriyor.

Araştırmaya göre, Tinder gibi arkadaşlık ve sosyal medya uygulamalarında sık sık emoji kullananların ilk randevularında öpüşmeleri veya cinsel ilişki yaşamaları çok daha muhtemel.

Söz konusu araştırmada, emojinin romantik ve cinsel fırsatları kolaylaştıran önemli bir araç olduğu belirtiliyor. Bu bağlamda, emojileri daha sık kullanan insanların karşısındaki partneriyle duygusal bağlantı kurma şansının daha yüksek olduğu gözlemlendi.

Öte yandan araştırma kapsamında hangi emojilerin kullanıldığı açıklanmadı. Dolayısıyla çalışma bu noktada herhangi bir öneri sağlamıyor. Buna rağmen emojilerin insanların arasındaki ilişkiyi güçlendiren bir araç olduğunun kanıtlanması dahi oldukça önemli. Hele ki Tinder kullanıcıları için! Öyle değil mi?