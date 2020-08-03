EMUI 11 Tanıtım Tarihi Belli Oldu! İşte Detaylar

Huawei ve Honor cihazlarının yeni arayüzü olacak EMUI 11 tanıtım tarihi belli oldu. Huawei ve Honor cihazlarına sahip olan kullanıcılar tarafından merakla beklenen EMUI 11 yeni arayüz ne zaman tanıtılacak? EMUI 11 hangi cihazlara gelecek? EMUI 11 ile ilgili detaylar haberimizde.

EMUI 11 Tanıtım Tarihi Ne Zaman?

Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei, EMUI 11'i Huawei Geliştiriciler Konferansı'nda tanıtacak. Huawei Geliştiriciler Konferansı'nda Huawei ve Honor cihazların yeni arayüzü EMUI 11'in yanı sıra HarmonyOS 2.0 ve HMC Core 5.0'ın da tanıtılması bekleniyor.

Huawei Mobile resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre Huawei Geliştiriciler Konferansı 10 - 12 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Huawei Geliştirciler Konferansı, Huawei ve Honor cihazlarına sahip olan akıllı telefon kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor. Huawei Geliştirici Konferansı'nda yeni bir akıllı telefon modelinin tanıtılmayacak ancak şirketin Huawei AR isimli artırılmış gerçeklik uygulamasına ilişkin bazı detayların paylaşılması bekleniyor.

Hangi Cihazlar EMUI 11 Güncellemesi Alacak?

Huawei Mate Serisi: Huawei Mate 30 Pro, Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 RS Porsche Design, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 X, Huawei Mate X (5G), Huawei Mate 20 X (4G) ve Huawei Mate X.

Huawei P Serisi: Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P30 ve Huawei P30 Pro.

Huawei Nova Serisi: Huawei Nova 6, Huawei Nova 6 5G, Huawei Nova 5T, Huawei Nova 5, Huawei Nova 5 Pro, Huawei Nova 5Z, Huawei Nova 5i ve Huawei Nova 5i Pro.

Huawei Tabletler: Huawei MatePad ve Huawei Mediapad M6.

Honor Serisi: Honor V30, Honor V30 Pro, Honor V20, Honor 20 Pro, Honor 20s, Honor 20 Youth Edition, Honor 9X ve Honor 9X Pro.