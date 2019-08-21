EMUI 9.1 güncellemesi alacak olan yeni cihazlar belli oldu. EMUI 9.1 güncellemesini alacak olan cihazlar arasında 2016 yılında satışa çıkan akıllı telefonlar da bulunmakta.

Huawei'nin yazılım departmanı EMUI 9.1 güncellemesi için hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. EMUI 9.1 güncellemesini alacak olan Huawei ve Honor marka cihazlar şu şekilde: Huawei Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, Nova 2s, Honor V9, ve Honor 9.

Cihazlara bazı ülkelerde EMUI 9.1 güncellemesi dağıtılmaya başlandı. Ülkemizdeki akıllı telefonlara da çok kısa bir süre içerisinde EMUI 9.1 güncellemesinin dağıtılması beklenmekte.

EMUI 9.1 güncellemesi Android Pie'a dayanmakta ve telefonlara GPU Turbo 3.0'ı getirmekte. GPU Turbo 3.0, işlemcinin güç kullanımını %10 azaltmakta ve kesintisiz oyun deneyimi için sistem performansını optimize etmekte.

EMUI 9.1 ile beraber EROFS dosya sistemi cihazlara gelmekte. Cihazın dosya okuma hızı %20 oranında artmakta ve sistem alanında 500 şarkı veya 1000 resim saklanabilecek kadar ekstra yer açılmakta.

Güncelleme ayrıca rehberinizdeki belirli kişiler için video zil sesi ayarlamanıza ve güç düğmesine uzun süre basarak AI-powered ses yardımcısına erişmenize olanak sağlamakta.

Cihazınıza EMUI 9.1 güncellemesi bildirimi gelmezse, telefonunuzdaki 'Ayarlar' menüsüne giderek yeni sürümü manuel olarak güncellemeyi deneyebilirsiniz.