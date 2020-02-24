En Fazla Facebook Kullanan Avrupa Ülkesi: Türkiye

2020 yılının ilk sosyal medya raporu yayınlandı. We Are Social tarafından yayınlanan raporda, Türkiye en fazla Facebook kullanan ülkeler arasında yer alıyor.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında ilk sırada yer alan Facebook, Türkiye’de 37 milyon aktif kullanıcı sayısına sahip. Bu rakam Türkiye'nin en çok Facebook kullanan Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer almasını sağlıyor. En çok kullanıcı sayısına sahip olan Facebook’u, 2 milyar aktif kullanıcı sayısı ile YouTube takip ediyor.

Aktif olarak kullanılan diğer sosyal medya platformundan birisi olan Instagram ise görünen o ki Türkiye’de yeterince rağbet görmüyor. Türkiye, Instagram kullanımında dünyada 6. sırada yer alıyor. Dünya’da en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında 3. sırada bulunan Instagram, en çok kullanıcı sayısına Amerika Birleşik Devletleri’nde sahip.

Twitter için de En Çok Kullanıcı Sayısı Olan Ülkeyiz

Facebook ile birlikte Twitter platformu için de en çok kullanıcı sayısına sahip ülkeler arasında Türkiye yer alıyor. Geçtiğimiz yıllara göre, Twitter kullanıcı sayısında %3’lük bir düşüş olmasına rağmen Türkiye, Twitter kullanımında Dünya genelinde 6., Avrupa genelinde ise 2. sırada yer alıyor.