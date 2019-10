En Güçlü Yerli Telefon Mu? - Casper Via A4 İnceleme

Casper'ın geçtiğimiz günlerde satışa çıkardığı yeni akıllı telefon modeline yakından bakıyoruz. İnceleme videomuz içerisinde Casper Via A4 modelini satın almaya değer mi sorusunu cevaplıyoruz.

İnceleme videomuza geçmeden önce dilerseniz Casper Via A4'ün teknik özelliklerine bir göz atalım. Casper Via A4, 6.3 inç boyutunda Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile geliyor.

Gücünü MediaTek'in Helio P23 yonga setinden alan cihazda 4GB / 6 GB RAM ve 64GB / 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Akıllı telefonun depolama alanı MicroSD kart yardımı ile artırılabiliyor.

Cihazın damla şeklindeki çentiğinin içerisinde bir adet 13 MP çözünürlüğünde kamera sensörü bulunuyor. Arka tarafta ise toplamda iki adet kamera sensörü yer alıyor. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 16MP ana ve 5MP portre fotoğraflar için derinlik sensörü.

3.950 mAh bataryadan beslenen Casper Via A4, USB-C konnektörü ile geliyor. Dilerseniz lafı çok fazla uzatmadan Casper Via A4 incelememize geçelim. Hemen aşağıdan Casper Via A4 inceleme videomuzu seyredebilirisiniz.

