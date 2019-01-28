En İyi Mektubu Yazana 7 Milyon Liralık Evini Hediye Edecek

Alberta, Kanada’da yaşayan bir ev sahibi, 1.700.000 Kanada Doları (6.7 milyon lira) değerindeki evini ilginç bir yöntemle elden çıkarmaya kadar verdi. Ev sahibi, kendisine gelen en iyi mektubun sahibine evini hediye edeceğini söyledi.

Alla Wagner isimli ev sahibi, bir süredir elden çıkarmaya çalıştığı, “üç odalı, üç banyolu, şarap mahzenli, panaromik manzaralı, dağlarla çevrili ve havuzlu” evini, en iyi kompozisyonu yazana vereceğini belirtti. Bunun için bir Facebook sayfası oluşturan Wagner, gelen yazıları sayfadan paylaşacağını ve en çok beğeniyi alan yazının evi de alacağını dile getirdi.

Wagner’ın başlattığı yarışma her ne kadar bir tür hayır işi gibi görünse de altında başka bir tarz yatıyordu. Maksimum 350 kelime uzunluğunda ve “evi neden istediğinizi anlatan” bir mektupla dahil olabildiğiniz yarışmanın, 25 dolarlık katılım ücreti de bulunuyordu. Yani ev sahibi evi ücretsiz veriyor gibi görünse de katılım ücretiyle evin parasını çıkarmaya çalışıyordu. Nitekim her şey beklediği gibi oldu: Evi ücretsiz olarak almak isteyen binlerce kişi kendisine 350 kelimelik bir mektup ve 25 dolarlık giriş ücretini gönderdiler. Şimdiye kadar 5,000 kadar katılımın olduğu yarışmada ev sahibinin 1.7 milyonu toplaması için ise katılımcı sayısının 68 bini geçmesi gerekiyor.

5 Ocak - 5 Nisan 2019 tarihleri arasında katılımların açık olduğunu aktaran Alla Wagner, bundan sonraki süreçte kendisine gelen mektuplar arasından en iyi 500 tanesini seçeneceğini ve bunları oylamaya çıkaracağını aktardı. Yarı final ve final aşamasından oluşacak oylama sonrasında en çok beğeni alan mektubun, tapuyu alacağı ifade edildi.