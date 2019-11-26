En İyi Ses Kalitesine Sahip Telefon: Huawei Mate 20 X

Akıllı telefon piyasasındaki rekabet dünyanın hiçbir kategorisinde yok diyebiliriz. Özellikle de hem yüksek kamera, hem de güçlü ses özelliklerine sahip Huawei akıllı telefonları büyük rağbet görüyor. İşte haberimizin detayları.

DxOmark tarafından yapılan ölçülerde ilginç sonuçlar elde edildi. Herkes iPhone akıllı telefonlarının ön planda olmasını beklerken hiç beklenmeyen bir şekilde Huawei üst sıralara ulaşmayı başardı. Üstelik şirket neredeyse bu konuda fark attı.

Huawei Mate 20 X her alanda bir numara oldu

DxOmark tarafından yapılan ölçümler sadece 2019 yılında çıkan akıllı telefonları kapsadı. Bu çalışmalar sonucunda Huawei Mate 20 X piyasadaki akıllı telefonlar içerisinde en iyi ses kalitesine sahip model oldu.

iPhone 11 Pro Max hem ses kaydetme, hem de ses çalma konusunda iPhone XS'in gerisinde kaldı. Bu beklenmeyen bir diğer gelişmeydi. Apple'ın geçen yıl piyasaya sürdüğü iPhone X modeli ses oynatmada 75, ses kaydetmede 69 puan aldı. Huawei Mate 20 X ses kaydetme konusunda 70, kayıtlı sesi oynatma konusunda ise 76 puan aldı.

Samsung Galaxy Note 10 modeli ise ses çalma konusunda 68, ses kaydetme konusunda 61 puan aldı. Böylece Huawei şirketinin gözdesi olan Mate 20 X modeli fark atmış oldu. Genel olarak değerlendirildiğinde ses konusunda büyük bir başarı yakalandığı söylenebilir. Peki sizce Huawei şirketi bu başarısını devam ettirebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.