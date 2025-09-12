Birinci Şaşırtmadı! En Çok Konuşulan Akıllı Telefonlar Açıklandı

Akıllı telefonlar günümüzde sadece iletişim aracı değil, aynı zamanda eğlence, iş ve sosyal yaşamın da merkezinde yer alıyor. Bu nedenle teknoloji devleri her yıl onlarca yeni model tanıtarak kullanıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor. Artan seçenekler pazarı daha da hareketli hale getirirken rekabet de kızışıyor. Peki şu anda en popüler akıllı telefonlar hangileri? İşte tablo...

En Popüler Akıllı Telefon Modelleri

Mobil cihazların teknik özelliklerini paylaşan GSMArena, en popüler akıllı telefon modellerini duyurdu. Listenin zirvesinde kısa süre önce tanıtılan iPhone 17 Pro Max bulunuyor. 140 bini aşkın günlük inceleme alan cihazı iPhone Air, iPhone 17 ve iPhone 17 Pro takip ediyor. Görünen o ki Apple’ın yeni iPhone’ları her zamanki gibi kullanıcıların yoğun ilgisini çekmeyi başarmış durumda.

En popüler akıllı telefonlar listesinin beşinci sırasındaysa Çinli markanın merakla beklenen Xiaomi 16 modeli yer alıyor. Henüz tanıtılmayan ve önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, şimdiden yakından takip ediliyor. Satışa sunulduğunda nasıl bir ilgiyle karşılanacağını ise hep birlikte göreceğiz.

Öte yandan sıralamada Samsung Galaxy S25 FE 5G, Sony Xperia 10 VII 5G, Samsung Galaxy S25 Ultra, Apple iPhone 16 Pro Max ve Samsung Galaxy A56 modellerinin yer aldığını da belirtelim. Listenin tamamına ve inceleme sayılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

En popüler akıllı telefonlar şu şekilde sıralandı:

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir model var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.