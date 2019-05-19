En Ucuz Snapdragon 855 Telefonu: Redmi K20

Xiaomi’nin alt markası olan ve oldukça iyi bir performans sergileyen Redmi, yeni amiral gemisi olan K20 ile piyasayı alt üst edecek gibi görünüyor. Ayrıca fiyatının uygun olma ihtimali nedeniyle de en ucuz Snapdragon 855 telefonu olabilir.

Şirketin yeni amiral gemisi olan Redmi K20 ile ilgili merak edilen detaylardan birisi de AnTuTu puanlarıydı. Lu Weibing tarafından, Weibo sayfasında yayınlanan AnTuTu skorları bu akıllı telefon modeline karşı büyük bir beklenti yaşattı.

Redmi K20 üstün performans sergileyecek

Xiaomi Mi 9 ve Black Shark 2 modelleri, şu an için bilinen en iyi akıllı telefonlar olarak tanınıyor. Ancak Redmi K20 ve K20 pro modellerinin AnTuTu üzerinden yayınlanan performansı, 458.754 gibi oldukça yüksek bir rakam çıktı.

Bu akıllı telefon modeli ile ilgili şu anda akıllarda iki tane soru işareti bulunuyor. Birincisi, yüksek performansın ısınma problemi nasıl çözülecek? İkinci soru ise, şirket bu yüksek performanslı modelinde uçuk bir ücret isteyecek mi?

Öncelikli olarak bu modelin ısınma konusunda LiquidCool sıvı soğutma sistemini kullanılacağını söyleyebiliriz. Böylece ürünün, çok daha yüksek bir performansı ısınmadan ortaya koyması sağlanmış olacak. Bir diğer soru işareti ise fiyatıydı. şirket genellikle düşük fiyat performansı sergilediği için muhtemelen bu modelinde de düşük fiyat politikası izleyecek.

Ürünün teknik özellikleri

6.39 inç, OLED 1080p + çözünürlükte ekran

Ana kameralarda f/1.7 odak noktası

13 MP ve 8 MP ana kameralar

4.000 mAh batarya

Snapdragon 855 işlemci

27W hızlı şarj adaptörü

Sizce de Remdi K20 piyasada büyük bir etki uyandırabilecek mi?