Enes Batur'un Filmi Gişe Rekorlarını Altüst Etti!

Ünlü YouTuber Enes Batur'un "Hayal mi Gerçek mi?" filmi, sadece ilk üç gününde 454 bin seyirci sayısına ulaşarak gişe rekorlarını altüst etti.

YouTube'da çektiği oyun videolarıyla kısa zamanda fenomen haline gelen ve 6 milyona yakın abonesi bulunan Enes Batur, Türkiye'nin en ünlü sosyal medya fenomenlerinden bir tanesi.

Batur, hayranlarının uzun zamandır beklediği "Hayal mi Gerçek mi?" filmiyle nihayet beyaz perdede boy gösterdi. İnanılmaz bir ilgiyle karşılanan ve gelen talepler doğrultusunda salon sayısı artırılan film, ilk üç gününde tam 454.373 seyirciye ulaşarak Box Office Türkiye'nin verilerine göre birinci sıraya yerleşti.

20 yaşındaki ünlü YouTuber'ın hayatını konu alan film, toplam 1 milyon 650 bin seyirciyle Ocak ayı en iyi ikinci hafta sonu seyirci sayısına ulaşarak büyük bir başarının sahibi oldu. Filmin şu ana kadarki toplam gişe hasılatının 5 milyon 768 bin TL olduğu açıklandı.

Ocak ayı için rekorun sahibi ise Cem Yılmaz'ın iki hafta önce vizyona giren filmi "Arif v 216" oldu. Türk Sinema tarihinin en iyi Ocak ayı açılışını yapan film, ikinci haftasında 3 milyon 754 bin seyirciye ulaştı ve 18 milyon 478 bin TL hasılat elde etti.

Enes Batur, Hürriyet gazetesi tarafından düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi YouTuber" ödülünün sahibi olmuş ancak daha sonra, 'Enes Batur'un videolarında küfürlü ve argo ifadelerin' yer alması nedeniyle ödül geri alınmıştı.

"Hayal mi Gerçek mi?" Filminin Fragmanı: