Epic Games Launcher İşlemci Isınma Sorunu Düzeltildi

Son dönemin en popüler dijital oyun mağazaları arasında yer almayı başaran Epic Games, oyuncuları doğrudan etkileyen bir sorun ile gündeme gelmişti. Oyuncular, Epic Games Launcher işlemci ısınma sorunu ile karşı karşıya kalmıştı. Tepkilerin odağı haline gelen Epic Games, söz konusu sorunu düzeltti.

Ücretsiz oyun verme işinizi bir gelenek haline getiren Epic Games, kısa sürede dünya genelinde çok popüler olmayı başardı. Bu başarısının altında elbette oyunculara düzenli olarak ücretsiz video oyunu vermesi yatıyor. Milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen dijital oyun mağazasının Launcher’ında Ryzen işlemciye sahip oyuncuların oldukça canını sıkan bir hata meydana gemiştii.

Ryzen 5800X işlemciye sahip olan bir Reddit kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde Epic Games Launcher açık olduğu esnada işlemcinin sıcaklığı 50 derece iken söz konusu programı devre dışı bıraktığında 37 dereceye düştüğünü söylemişti. Neoncarbon isimli kullanıcı tarafından paylaşılan bu gönderi sonrasında Ryzen işlemciye sahip diğer oyuncular da aynı sorun ile karşı karşıya kaldıklarını dile getirmişlerdi.

Ryzen 5900X işlemciye sahip olan başka bir Reddit kullanıcısı, arka planda Launcher açıkken YouTube üzerinden video izlerken işlemci sıcaklığının 64 derece olduğunu, programı kapattığında ise işlemci sıcaklığının 20 dereceye düştünüğü belirtmişti. Isınma sorunu yaşayan oyuncuların tepkileri çığ gibi büyüdü. Kısa sürede tepkilerin odağı haline gelen şirket, sorunu düzeltmek için kollarını sıvadı.

Epic Games’te çalışan Sergiy Galyonkin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, söz konusu sorunun bir hatadan (bug) kaynaklandığını ve ekibin hatayı çözmek için çalıştıklarını söylemişti. Galyonkin tarafından yapılan son açıklamada, sorunun düzeltilmesi için 11.0.2 güncellemesinin yayımlandığını fakat bu güncellemenin tam çözüm sunmadığını belirtti. İşlemci ısınma sorununu düzeltmek için güncellemeyi yapabilirsiniz. Isınma problemi düzelmediği takdirde programı silip yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Aşağıda yer alan indir butonuna tıklayarak programı indirebilir ve bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

15 gün boyunca her gün ücretsiz olarak oyun vermeye başlayan Epic Games’in bugünkü oyunu Torchlight 2 olarak açıklandı. Eğer Torchlight 2’yi henüz kütüphanenize eklemediyseniz elinizi çabuk tutmanızda fayda var çünkü bugün akşam saat 19.00’da farklı bir oyun ücretsiz olacak. Başarılı hikaye ve çok oyunculu modu ile dikkat çeken Torchlight 2, rol yapma oyunu türünü sevenlere hitap ediyor.

The hotfix is live now (11.0.2). It's not a full solution, but things should improve.