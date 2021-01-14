Epic Games Ücretsiz Oyun Kütüphanemize 280 TL'lik Oyunu Ekletiyor

Yeni Epic Games ücretsiz oyun fırsatı geçtiğimiz dakikalarda oyuncuların beğenisine sunuldu. PC kullanıcıları hafta da çok şanslılar. 280 TL değerindeki Star Wars Battlefront II: Celebration Edition ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Oyun içi ödeme sistemi açısından Star Wars: Battlefront II bir dönüm noktası olmuştu. Öyle ki, çıkışı öncesinde oyunda kullanılması planlanan sistem nedeniyle Electronic Arts ile oyuncular arasında büyük bir gerilim yaşanmıştı. Ancak Amerika menşeli yayıncı sonunda geri adım atmak zorunda kalmış ve gerçek para ile alınabileceklerin kozmetik eşyalar ile sınırlı tutulmasına karar verilmişti. Yaşanan bu gerilim, elbette diğer büyük yayıncıların da benzer hamleler yapmasını sağlamıştı. Oyuncular tarafından artık sevilen oyun, Epic Games Store üzerinden belirli bir süreliğine ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Yeni Epic Games Ücretsiz Oyunu Star Wars Battlefront II: Celebration Edition Oldu

Oyun konu olarak, Yıldız Savaşları: Bölüm VI - Jedi'ın Dönüşü filminin dönüm noktası sıralarında başlıyor ve Galaktik İmparatorluk’un bertaraf edildiği Jakku Savaşı ile biten Galaktik İç Savaş’ın son yılını anlatıyor. Son bölüm ise Galaktik İç Savaş’ın bitiminden yirmi dokuz yıl sonrasında, yani Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor zamanlarında geçiyor. Esas karakterimiz Iden Versio olsa da, bazı bölümlerde Luke Skywalker, Han Solo ve Kylo Ren dahil filmlerde gördüğümüz önemli karakterleri de yönetme şansı sunuluyor.

Star Wars Battlefront II: Celebration Edition ise eksiksiz bir deneyim sunan sürümü oluyor. Çıkışından bu yana yayınlanan tüm ücretsiz güncellemelere ek olarak, Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filminden esinlenilerek hazırlananlar dahil yirmi beşten fazla Hero görünümü, yüz yirmi beşten fazla Trooper ve Reinforcement görünüm, yüzden fazla Hero ve Trooper karakter tepkisi ve ses kayıtları ve yetmişten fazla Hero ve Trooper zafer pozları bu sürümün içeriğinde karşımıza çıkıyor.

Oyun ülkemizde birçok defa indirime girmişti, ama indiği seviyelerin yeterli olmaması nedeniyle oynama fırsatı bulamamış birçok oyuncu var. Bu açıdan baktığımızda, Epic Games kaçırmayı istemeyeceğiniz bir fırsat sunuyor diyebiliriz. Eğer siz de oyunu oynama fırsatı bulamamışsanız, 21 Ocak 2020 Perşembe günü TSİ 19:00’a kadar zamanınızın olduğunu söyleyelim. Kalıcı olarak sahip olmak için buradan kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Bir defa eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizde kalacak. Sıradaki oyun ise Galactic Civilizations III olacak.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.