Ergenlerde Cep Telefonunun Yeni Bir Zararı Daha Ortaya Çıktı

Şimdiye kadar cep telefonlarının çeşitli zararlarını ortaya koyan birçok araştırma yapılmıştı. Yapılan yeni bir araştırmada ise odak noktası ergenlerdi. Yaklaşık 700 ergen bireyin üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, cep telefonu radyasyonunun, yeni yetişen gençlerde hafıza performansını etkileyebileceği bildirildi.

Science Daily'nin haberine göre, İsviçre Tropikal ve Kamu Sağlığı Enstitüsü tarafından 12 ila 17 yaşları arasında yaklaşık 700 ergen üzerinde yeni bir araştırma yapıldı. Araştırma sonuçları, radyofrekans elektromanyetik sahaların, beynin cep telefonuna maruz kalan belirli bölgelerinde hafıza performansı gelişimi üzerinde olumsuz etkilere sahip olabileceğini ortaya çıkardı.

Sonuçları Environmental Health Perspectives dergisinde yayınlanacak olan araştırmaya göre, bir yıldan uzun süre cep telefonu kullanımı sonucunda, beynin kümülatif radyofrekans elektromanyetik sahalara maruz kaldığı belirtilirken, bu durumun ergenlerde biçimsel hafıza performansının gelişimini olumsuz etkileyebileceğine dair önemli bir bulgu elde edildi. Elde edilen bulgunun, konuyla ilgili olarak 2015’de Environment International'da yayınlanan bir başka araştırmanın sonuçlarıyla da örtüştüğü ifade edildi.

Özellikle cep telefonuyla konuşulduğu esnada beyindeki biçimsel hafızanın daha da olumsuz etkilendiği bildirildi. Çünkü gençlerin cep telefonlarıyla konuşurken çoğunlukla telefonu sağ kulaklarına doğru götürdükleri ve sağ taraftan konuştukları belirtilirken, biçimsel hafızanın da beynin sağ yarısında yer aldığına dikkat çekildi.

Araştırmada ayrıca, mesaj gönderme, oyun oynama veya internet kullanımının, cep telefonu görüşmesi yapmaya kıyasla beynin radyofrekans elektromanyetik sahaya çok daha az maruz kalmasına yol açtığı, dolasıyla hafıza performansı gelişimiyle ilişkilendirilmediği belirtildi.