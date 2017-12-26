Eski Nişanlısı Adına Instagram Hesabı Açan Adama Hapis Cezası

İstanbul Pendik’te kendisinden ayrılan sözlüsü E.G.’den intikam almak için onun adıyla sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden sahte profil açan, bu sayfada fotoğraflar paylaşan ve birçok kişiye arkadaşlık isteği gönderen Muhammed Atakol (19), “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek” suçundan hapis cezası aldı.

Ankara’da yaşamını sürdüren E.G. isimli genç kız, geçtiğimiz yıl ailesinin de rızasıyla Muhammed Atakol ile sözlenmişti. Yaşadıkları kişisel problemler sebebiyle yollarını ayırma kararı alan ikili, sonrasında hiç olmadık bir durumla karşı karşıya kaldılar. Sözlüsünün kendisinden ayrılmasını kaldıramayan Muhammed Atakol, milyonlarca kişinin kullandığı sosyal medya platformu Intagram üzerinde E.G.’nin adını ve fotoğraflarını kullanarak, sahte bir profil oluşturdu.

Ailenin şikayetçi olması üzerine taraflar mahkeme karşısına çıkarken Muhammed Atakol, “Ayrılmak istemedim. Onu geri kazanmak istedim. Başka bir amacım yoktu” diye konuştu. E.G. ise, “Kimlik bilgilerimi paylaşıp, herkese arkadaşlık isteği göndermiş. Onurumla oynadı. Arkadaşlarıma ahlaksız mesajlar da gönderdi. Psikolojim bozuldu. Şikayetçiyim” şeklinde ifade verdi.

Anadolu Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava yakın zaman önce sonuçlandı ve sahte profili oluşturan Atakol, “Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek”suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak” suçundan beraat etti. Mahkeme, cezanın iki yıldan düşük olması sebebiyle Muhammed Atakol’a verilen cezanın ertelendiğini de tebliğ etti.