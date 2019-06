Essential CEO'su Duyurdu, Essential Phone 2 Geliyor

İki yıl önce bu dönemlerde Essential Phone'u tanıtan ve özellikle "Android'in Babası" olarak bilinen Andy Rubin'in şirketi Essential Phone ümidini yitirmemiş gibi gözüküyor. CEO Rubin'in paylaştığı bir tweet, çalışmaların sürdüğüne işaret ediyor.

Essential'ın yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmesinden bu yana oldukça uzun bir zaman geçti. Şirketten yeni model göremeyeceğimize dair söylentiler olsa da bu iddia Essential'ın kurucusu ve CEO'su Andy Rubin tarafından çürütüldü. Rubin yakın zamanda yeni bir ürün duyurusu olacağına dair bir tweet paylaştı.

Thanks. We'll make an announcement. Hang tight.