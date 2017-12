Essential Phone için Büyük Yazılım Güncellemesi Yolda!

Tasarımıyla iPhone X’a benzetilen olaylı Android telefon Essential Phone, çok yakında büyük bir yazılım güncellemesi alacak. Android Oreo’nun yanı sıra pil süresi, Bluetooth performansı ve genel kullanıma yönelik iyileştirmeler ve kamera uygulamasında yeni özellikler sunan yazılım güncellemesinin detayları haberimizde.

Android’in kurucularından Andy Rubin’in CEO’luk görevinden istifa etmesinden sonra kullanıcılar Essential Phone’un geleceği hakkında endişeye kapılmıştı. Kamera çentiğiyle Apple’ın şimdiye kadarki en pahalı telefonu iPhone X’a benzetilen telefonun yazılım güncellemesi alıp almayacağı, yeni modelinin gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Essential’ın geliştirici ekibinin katıldığı Reddit AMA oturumunda cihaza ve şirkete yönelik birçok soru soruldu. Geliştirici ekip, şu anda Essential Phone’un yeni modeli üzerinde çalıştıklarını, mevcut model için de yakın zamanda büyük bir güncelleme yayınlayacaklarını belirtti. Ayrıca 100 doların altında fiyata satışa sunmayı planladıkları şarj dock aksesuarından bahsetti.

Fiyatı hızla düşen telefon, yazılım tarafında kullanıcılarını üzmeyecek. Samsung başta olmak üzere çoğu Android telefon üreticisinin üzerinde çalıştığı Android 8.0 Oreo güncellemesi çok yakında sunulacak. Oreo güncellemesinden önce pil süresi, Bluetooth bağlantısı dahil kullanıcı deneyimini kötü etkileyen tüm sorunları çözen bir yazılım güncellemesi yayınlanacak. Google Play Store’da standalone uygulama olarak yerini alan kamera uygulamasına da yakın zamanda portre modu eklendiğini hatırlatalım.

For anyone who's counting, we've released 5 OTAs, 6 Play Store updates of the camera app, and Oreo beta since the launch of Essential Phone, and we're just getting started.