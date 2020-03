Etnik Kökeninizi Yapay Zeka ile Tahmin Eden Uygulama

Son günlerde sosyal medyayı kasıp kavuran fotoğraf uygulaması olan Gradient: DNA Ancestry AI Test'e yakından bakıyoruz.

Yapay Zeka ile Etnik Köken Testi Nasıl Yapılır?

Ticket To The Moon, Inc. tarafından geliştirilen fotoğraf uygulaması algoritma ile etnik kökeninizi tahmin ediyor. Özellikle Instagram'da kullanıcılar uygulamanın verdiği sonuçları paylaşmaktalar. Peki bu test nasıl gerçekleşiyor?

Uygulama içerisinde yer alan algoritma sayesinde resminiz analiz ediliyor. Böylece etnik kökeniniz tahmin ediliyor. Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan Gradient: DNA Ancestry AI Test uygulamasını cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama etnik kökeni tahmin etmenin yanı sıra fotoğraflarınızı düzenlemenizi de sağlıyor. Güzel saç rengi kolajları oluşturabilmekte, gözleri ve dudakları yeniden boyutlandırabilmektesiniz.

Önemli not: Uygulama sizlere ilk başta ücretli sürüm teklif etmekte. Sol üst kısımda silik bir çarpı bulunuyor. Oraya basarak uygulamayı kullanabilirsiniz.

Ücretli sürüm içerisinde 3 günlük deneme bulunmakta. Ücretli sürümü alıp üyeliğinizi iptal etmez iseniz, kartınızdan ücret kesilmekte. Bundan dolayı dikkatli olmanızı öneriyoruz.